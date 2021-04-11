اتحاد الغولف ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم نظما فعالية خيرية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

احتضن نادي الحمرا للغولف برأس الخيمة الجمعة الماضية فعالية الغولف الخيرية، والتي أقيمت بالتعاون بين اتحاد الإمارات للغولف ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وأقيمت بأجواء تعليمية وتنافسية وخيرية لهذه الفئة المجتمعية تستهدف جمع التبرعات لصالح النادي، وتوفير منصة تتيح لأصحاب الهمم، ومثلت فرصة الالتقاء والتفاعل، بل الانخراط في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، مدير عام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، أن هذه المبادرة استهدفت تسليط الضوء، وتعزز دعم اندماج أصحاب الهمم بالمجتمع، وتأتي تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع شامل يضمن تمكين ورفاه أصحاب الهمم وعائلاتهم، لا سيما وأنهم يشكلون ركناً أساسياً من المجتمع، وعنصراً محورياً في الكوادر البشرية الوطنية، ووجهت شكرها لاتحاد الإمارات للغولف لدعمه واهتمامه بهذه الشريحة المجتمعية لنادي الحمرا لاحتضان هذه المبادرة التي أسعدت الجميع.

15 مشاركاً

وشهدت المبادرة الهادفة مشاركة 15 لاعباً ولاعبة من هذه الفئة المجتمعية، وأقيمت على مدار 3 ساعات تحت الأضواء، حيث قدم مدرب المنتخب المنتخبات الوطنية للغولف التونسي دروساً عملية للتعريف بأساسيات اللعبة وأدواتها المستخدمة والمضارب المستخدمة خلال التدريبات، وخلق فرص للأفراد لتجربة الغولف للمرة الأولى.

وشهد هذه المبادرة محمد بني حسن المشرف الإداري والفني بالنادي، إلى جانب المدربين انفراز الأسعد وسامي أبو المجد ومحمود أحمد، ومن اتحاد اللعبة روبرت فيلا، وحرصت ثلاث لاعبات من اتحاد اللعبة على التواجد وتقديم دروس عملية وتحفيزية وهن: علياء العمادي وشهد السويدي ومي محمد، برفقة مدربة المنتخب ابريل لورين.

دعم

وأشاد المدرب سمير علي، بالتفاعل الكبير الذي أبداه جميع المشاركين بهذه المبادرة والرغبة في ممارسة هذه الرياضة رغم ظهورهم الأول بساحات اللعبة، وخاصة بسرعة التطبيق على الأرض، ما يعكس التفاؤل بالمستقبل، وأضاف أن الدعم والاهتمام الذي يقدمه النادي لأبنائه سيسهم بدرجة كبيرة في نشر اللعبة وزيادة رقعة المشاركين وممارسيها.

وأوضح سمير علي، أن توجيهات مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وبمتابعة دؤوبة من خالد الشامسي الأمين العام، والتي تستهدف توفير جل سبل النجاح لهذه الفئة المجتمعية، فقد تم اختيار 10 لاعبين لتنظيم برنامج تدريبي خاص لهم خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب تعميم التجربة والاهتمام بأندية الثقة بالشارقة وخورفكان والعين وعجمان ودبي لنشر هذه الرياضة وتكوين قاعدة عريضة من هذه الفئة المجتمعية، والتي تصب في النهاية بتشكيل منتخبات استعداداً للاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.

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