4 مواجهات مثيرة في كأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقام في السابعة والربع من مساء اليوم، مباريات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، ويتوقع أن تأتي المباريات الأربع قمة في الإثارة والقوة وفق ما شهدته مباريات الدوري العام للرجال الذي اختتم منذ أيام.

ويلتقي خلال دور الثمانية، العين مع الظفرة في صالة نادي بني ياس، والنصر مع الجزيرة في صالة نادي العين، وشباب الأهلي مع الوصل في صالة نادي النصر، وحتا مع بني ياس في صالة نادي شباب الأهلي.

ويصعد الفائز إلى الدور قبل النهائي، والذي تقام مباراتيه يوم الجمعة المقبل، في ملعبين محايدين يحددان لاحقاً حسب هوية الفرق المتأهلة، فيما تقام المباراة النهائية يوم 20 أبريل الجاري، في صالة نادي الجزيرة.

وكان الجزيرة وبني ياس، قد تأهلا إلى دور الثمانية، بعد فوزهما على عجمان والوحدة بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط دون مقابل، بالترتيب في مباراتيهما بدور الـ 16 من البطولة التي تأتي في ختام الموسم الجاري.

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