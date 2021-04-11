عبدالعزيز بن حميد بطل «المخضرمين» في الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

تُوج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بطلاً لفئة كبار المتسابقين «المخضرمين» بالجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي أقيم على كورنيش أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحل بالمركز الثاني في الفئة نفسها عيسى آل علي، وجاء يونس العوضي ثالثاً.

وفاز راشد السويدي بلقب «واقف محترفين» وجاء يوسف المهيري ثانياً وعبدالله الحويطات ثالثاً، وتصدر فئة جالس محترفين عامر حوير، وتلاه جمال الجناحي، ومانع المرزوقي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز