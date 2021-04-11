«الجوجيتسو» يكرم الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان الرياضي

كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للعبة التي يقدمها الاتحاد سنوياً احتفالاً بالجهود الفردية والجماعية للاعبين والأندية والأكاديميات على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تكريم الفائزين مساء أول من أمس في ختام النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف عبدالله البطران والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضوي مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك).

وهنأ يوسف عبدالله البطران الفائزين بالجائزة، وقال: يتمثل الهدف الأبرز من هذه الجائزة توفير منصة تسلّط الضوء على نخبة اللاعبين من مختلف فئات الأحزمة والخبرات.

وسجّلت الأندية الوطنية أداءً متفرداً خلال منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث حصد نادي الوحدة صدارة تصنيفات الأندية برصيد 13360 نقطة و31 ميدالية ملونة.

وحصد نادي العين جائزة أفضل نادٍ رياضي محلي، وفازت أكاديمية تشيك ميت بأفضل أكاديمية دولية، واتحاد كازاخستان بجائزة أفضل اتحاد آسيوي.

وكرم الاتحاد فريق أوسس التطوعي، احتفاءً بالإسهامات المهّمة للفريق.

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