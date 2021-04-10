«فاصلة» الجزيرة والنصر تحسم لقب «سيدات اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أحال فريق الجزيرة لقب بطولة دوري سيدات اليد إلى مباراة فاصلة، عقب فوزه أمس على النصر 29 - 27، بالجولة السادسة والختامية من البطولة.

وكان اتحاد اللعبة أصدر قراراً أول من أمس باعتبار الجزيرة خاسراً لقاء الذهاب بنتيجة 10 - 0، لمخالفته لوائح التسجيل بقيده لاعبة شاركت في الدور الأول من البطولة ذاتها مع فريقٍ آخر، وكان الجزيرة فائزاً بنتيجة اللقاء 47 - 23، مارس الماضي.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد إن المباراة الفاصلة التي ستقام بين الجزيرة والنصر ستقام في ملعب محايد، ويتحدد موعدها خلال الأيام المقبلة.

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