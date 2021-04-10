تكريم نجوم الإمارات والعالم في احتفالية جائزة أبوظبي العالمية السنوية

المصدر: وام

خلالٍ احتفالية كبرى استضافتها جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، توج اتحاد الإمارات للجوجيتسو الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وهي الجائزة المرموقة التي يقدمها الاتحاد سنوياً في ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتحتفي بالجهود الفردية والجماعية للاعبين والأندية والأكاديميات على المستوى المحلي والعالمي.

حضر حفل التكريم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس ادارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات /وام/، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أبوظبي الوطنية للبترول /أدنوك/، وفهد على الشامسي أمين عام اتحاد الامارات للجوجيتسو.

واشتملت فئات الجوائز والفائزون بها على: أفضل لاعب إماراتي بالحزام الأزرق لفئة الشباب وهو عمار حمد الظاهري- نادي العين. وأفضل لاعبة إماراتية بالحزام الأزرق لفئة الشابات وهي هيا الجهوري- نادي الوحدة ، وأفضل لاعب إماراتي بالحزام الأزرق – رجال: محمد السويدي- نادي بني ياس.

وأفضل لاعبة إماراتية بالحزام الأزرق – سيدات: مريم الأميري- نادي الوحدة.

وأفضل لاعب إماراتي بالحزام البنفسجي – رجال: محمد العامري- نادي الوحدة ، وأفضل لاعبة إماراتية بالحزام البنفسجي – سيدات: وديمة اليافعي- نادي العين. وأفضل لاعب إماراتي بالحزام البني: سلطان العلي- نادي الجزيرة ، وأفضل لاعب إماراتي بالحزام الأسود: فيصل الكتبي- نادي بني ياس.

وذهبت جائزة أفضل مدرسة إماراتية في تدريب الجوجيتسو- بنين الى مدرسة المقام- العين، وأفضل مدرسة إماراتية في تدريب الجوجيتسو- بنات: مدرسة الشيم- العين.. أما جائزة أفضل لاعب آسيوي فقد ذهبت الى علي منفردي- البحرين ، وأفضل لاعب أوروبي فاز بها آدم وارديزينسكي- بولندا.

وأفضل لاعب في أمريكا الشمالية والوسطى فاز بها ألبيرتو سيرانو جوفيا- المكسيك ، وأفضل لاعب أفريقي: وولتر دوس سانتوس- أنجولا. وأفضل لاعب جنوب أمريكي: دييجو باتيستا- البرازيل ، وأفضل لاعب صاعد: آندي موراساكي- البرازيل ، وأفضل لاعب للعام في فئة الأساتذة: إيجور سيلفا- البرازيل ، و أفضل لاعبة للعام – سيدات: غابرييلا بيسانا- البرازيل ، وأفضل لاعب للعام – رجال: دييجو باتيستا- البرازيل.

وعلى مستوى الأندية والأكاديميات الوطنية فقد سجّلت الأندية الوطنية أداءً مميزا خلال منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث حصد نادي الوحدة صدارة تصنيفات الأكاديميات على المستوى العالمي برصيد 13360 نقطة و31 ميدالية ملونة.

وحصدت أكاديمية نادي العين جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو كأفضل أكاديمية رياضية على المستوى المحلي.. فيما فازت أكاديمية تشيك ميت بجائزة أفضل أكاديمية دولية، فيما حصل اتحاد كازاخستان للجوجيتسو على جائزة أفضل اتحاد آسيوي.

وهنأ سعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو متمنياً لهم دوام التوفيق في جميع الاستحقاقات الرياضية التي يشاركون فيها.

وقال : "يتمثل الهدف الأبرز من جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في توفير منصةٍ تسلّط الضوء على نخبة اللاعبين من مختلف فئات الأحزمة والخبرات، ونحرص على تنظيمها في ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لنستغل الحضور العالمي الذي تستقطبه البطولة كل عام. وإذ تتوّج البطولة العمل الجاد للاعبين، تكتسب أهميةً خاصةً هذا العام، نظراً للتحديات الاستثنائية التي واجهت لاعبي الجوجيتسو حول العالم، حيث أثبت لاعبو الجوجيتسو عمق تبنيهم لقيم الرياضة وقدرتهم على التأقلم مع المتغيّرات".

وأضاف : "نفخر بتكريم أبطالنا من لاعبي الإمارات، كما ونتشرف بتكريم اللاعبين العالميين انطلاقاً من إيماننا برسالتنا الرامية للترويج لرياضة الجوجيتسو وتقديم مختلف أشكال الدعم لمجتمع الجوجيتسو حول العالم. ونتطلع منذ الآن لاستضافة نجوم العالم مجدداً في أبوظبي".

وأشاد البطران بالأداء المتميّز الذي تواصل أندية الدولة تقديمه، إذ أنها تمثّل الحاضنة الأولى لانطلاق الأبطال على المستوى المحلي والعالمي، مثنياً على المكانة التي وصلت إليها أندية الجوجيتسو في الإمارات، وتمكّنها من منافسة أعرق الأندية العالمية.

وأشار إلى أن أندية الدولة هم أبرز شركاء النجاح بالنسبة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إذ يسهمون في عملهم في رفد المنتخب الوطني بالمواهب المتميّزة، ويترجمون على أرض الواقع رؤية الاتحاد وحرصه على ترسيخ رياضة الجوجيتسو في الدولة، وتشجيع اللاعبين على الوصول إلى كامل إمكاناتهم وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز في الاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية.

وفي إضافةٍ مميّزة لجوائز هذا العام، كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو فريق "أوسس التطوعي"، احتفاءً بالإسهامات المهّمة التي سجلها أعضاء الفريق سواء في إطار دعم الفعاليات الرياضية التي نظمها الاتحاد، أو من خلال المشاركة في الفعاليات والحملات المجتمعيّة ضمن الجهود الوطنية للتصدي لانتشار الجائحة.

وكان فريق أوسس التطوعي قد سجّل حضوراً لافتاً خلال فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إذ ساهم أعضاؤه في ضمان تنفيذ الخطط والبروتوكولات المعتمدة في جميع مرافق جوجيتسو أرينا، إلى جانب توفير مختلف أشكال الدعم للاعبين وفرقهم.

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