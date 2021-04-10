سلطان بن شخبوط يثمن إنجاز منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية والذين حققوا المركز الثاني في النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية.

كما تقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بخالص الشكر و التقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على الدعم اللامحدود للرياضات الإلكترونية بشكل عام، وكرة القدم الإلكترونية بشكل خاص.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود طويلة والخطط التي وضعتها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية لتشكيل نواة منتخب وطني قادر على تحقيق الإنجازات العالمية وهذا الذي تحقق عبر النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بلاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية والذين قدموا أداء مميزاً خلال البطولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم على الدعم والتعاون في إنجاح مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية خلال البطولة.

كما أشاد الطاهر بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في أول مشاركة لهم في بطولة إقليمية، مضيفاً أن هذا النجاح سوف يتم استثماره لتأهيل المواهب الشابة التي سوف تمثل الدولة في المحافل الدولية.

والجدير بالذكر تشّكل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية من أربعة لاعبين وهم راشد الزعابي وعمر الشامسي وحمد الحمادي وإبراهيم العوضي ومدير المنتخب محمود الكربي.

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