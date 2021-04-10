مباراتان في نصف نهائي كأس دبي 2021 للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد بطولة كأس دبي 2021 للبولو الإعلان عن اسم طرفي المباراة النهائية إذ تقام مباراتان غداً تحسمان هوية الفريقين المتأهلين إلى ختام الكأس الذي يعد البطولة قبل الأخيرة لموسم حافل لنشاط نادي الحبتور للبولو والفروسية.

تقام المباراة الأولى عند الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي الباشا و«انكورا و د. عبدالرحمن»، فيما تقام المباراة الثانية في الخامسة عصراً وتجمع بين فريقي «ايمو دبي» والحبتور.

وكانت قد أقيمت مباراتان أول من أمس في الدور الأول، جمعت الأولى بين فريقي الباشا و«ايمو دبي» وانتهت لمصلحة فريق الباشا بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي بستة أهداف لكل منهما ليحتكما إلى الهدف الذهبي الذي انحاز لفريق الباشا.

وجاء الشوط الأول لمصلحة فريق ايمو بالتقدم بهدف من دون رد، وفي الشوط الثاني يسجل فريق الباشا هدفين ليقلب النتيجة والتقدم 2- 1، وفي الشوط الثالث يضيف فريق الباشا هدفه الثالث ويرد عليه فريق ايمو دبي بهدف وينشط فريق الباشا ويسجل هدفين، ويرد فريق ايمو بهدف 5 - 3.

أما الشوط الرابع فقد شهد أداءً لافتاً لفريق ايمو دبي في ظل اطمئنان مبكر للفوز لفريق الباشا، فأعطى فرصة ذهبية لفريق ايمو ليسجل ثلاثة أهداف ويرد فريق الباشا بهدف التعادل 6/6، ليحتكم الفريقان للشوط الإضافي والهدف الذهبي الذي انحاز لفريق الباشا وسجله هاني غباش 7 - 6، واختير خوانجي دياز نجم فريق ايمو دبي هداف المباراة بتسجيله 4 أهداف.

فوز علياء

وفي المباراة الثانية فاز فريق الشيخة علياء آل مكتوم على فريق «وانكورا و د. عبدالرحمن» بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف في مباراة قوية عمرت بالكفاح والندية وخاصة في أشواطها الثلاثة الأولى وبرغم نجاح فريق انكورا في التقدم في بداية المباراة بهدف د. عبدالرحمن العبار إلا أن فريق الشيخة علياء آل مكتوم نجح في إنهاء الشوط لمصلتحه 3-1.

وفي الشوط الثاني نجح خالد العمران في تحقيق التعادل لفريقه 3،3، إلا أن أهداف بابلو أوركويزا المتتالية أنهت الشوط لمصلحة فريقهم 5 - 3، ويستمر فارق الهدفين لمصلحة فريق الشيخة علياء آل مكتوم في نهاية الشوط الثالث بعد أن أحرز كل فريق هدفاً واحداً 6/4. وفي الشوط الرابع ينجح فريق انكورا في تسجيل هدفهم الخامس فيتحرك فريق الشيخة علياء آل مكتوم ويحسم الأمر بهدف سابع لبابلو أوركويزا هداف الفريق والمباراة 5 أهداف.

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