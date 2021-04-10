سيطرة برازيلية في اليوم الختامي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مشاركاتٍ عالمية واسعة في الحزامين البني والأسود، وسيطر لاعبو ولاعبات البرازيل على منصات التتويج في مختلف فئات الوزن، شملت قائمة الفائزين ضمن مختلف فئات الوزن في الحزام البني كلّاً من جوليرمي جويدس ورينان كروز وكاتريل رودريجيز وميكائيل جالفاو وأليساندرو بوتيلو ولوكاس كارفالهو وسمات آيتبانت.

وفي فئة الحزام البني الأسود، كان الذهب من نصيب كل من بيرناندا لاريسا في فئة وزن 49 كيلوجراماً، وبيانكا باسيليو في فئة وزن 55 كيلوجراماً، وبياتريز ميسكيتا في فئة وزن 62 كيلوجراماً، وجوليا بوشر في فئة وزن 70 كيلوجراماً، وغابرييلا بيسانا في فئة وزن 95 كيلوجراماً، فيما كانت ذهبيات الحزام الأسود في مختلف فئات الوزن من نصيب فرانسيسكو جوناس أندرادي ودييغو باتيستا والأرجنتيني بابلو لافاسيلي وإزرائيل ألميدا وإسحاق براز والبولندي آدم وارديزينسكي وجوتيمبيرج بيرييرا.

تفوق

وواصلت النجمة البرازيلية بياتريز ميسكيتا تفوقها في البطولة بعد حصدها ذهبية فئتها في النسخة 11 عام 2019، ونجحت في الظفر بذهبية الحزام البني الأسود للسيدات بوزن 62 كيلوجراماً في النسخة الحالية وتفوقت على مواطنتها لاريسا بايس في نزالٍ سريع. وقالت بياتريز ميسكيتا فوزي: «هو أهم إنجاز أحققه منذ زمن طويل. وتسعدني العودة إلى بساط بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتمكيننا من خوض نزالات عالمية الطراز رغم التحديات، ولمسنا عناية كبيرة من جميع الجهات، منذ لحظة وصولنا للمطار».

سعادة

وفاز البرازيلي دييغو باتيستا بذهبية الحزام الأسود بفئة وزن 62 كيلوجراماً بعد نزالٍ حماسي مع نظيره البرازيلي هياجو جورج، وكان باتيستا حصد ذهبية الحزام البني بوزن 69 كيلوجراماً في النسخة الماضية وقال باتيستا: لا يمكنني التعبير عن سعادتي للفوز بثاني ذهبيةٍ لي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، شكراً لأبوظبي ولاتحاد الإمارات للعبة لحرصهم الكبير على تمكيننا من المشاركة في البطولة المميّزة، وكل ما بذل من جهودٍ لضمان سلامتنا. وحصد البولندي آدم وارديزينسكي أول ذهبية في منافسات البطولة عن فئة الحزام الأسود بوزن 94 كيلوجراماً، وعبر عن سعادته بالإنجاز مؤكداً أنها ذكرى لن ينساها.

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