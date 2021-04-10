محمد الظاهري: صفحة جديدة في تاريخ نجاحات اللعبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجّه محمد الظاهري بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم سموه المتواصل لتطوير رياضة الجوجيتسو وبناء الأجيال المقبلة من اللاعبين القادرين على المنافسة عالمياً ورفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل، وقال: نختتم صفحة جديدةً في تاريخ نجاحات رياضة الجوجيتسو بالدولة، والتي سجلت في فترة قصيرة نمواً سريعاً وثابتاً وصلنا بفضله للعالمية، نجدد التزامنا مواصلة العمل على ترسيخ حضور هذه الرياضة في مجتمع دولتنا، وخاصة أن رياضتنا باتت تشكل جزءاً مهماً من الهوية الإماراتية، التي تتصف بالشجاعة والصبر والتحدي والتسامح.

تهنئة

وهنأ الظاهري جميع الأبطال العالميين الفائزين في مختلف الفئات والأحزمة، وقال: سعدنا بحجم المشاركة الكبيرة التي استقطبتها البطولة رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» وإن دل هذا الأمر على شيء، فإنما يؤكد مستويات الثقة العالمية بقدرة أبوظبي والدولة على تنظيم أضخم البطولات مع الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وأهنئ جميع اللاعبين الذين قدموا مستويات أداءٍ متميزة على بساط المنافسات، وأخص بالتهنئة أبطال الإمارات الذين قدموا أداءً مشرفاً وصلوا بفضله لمنصات تتويج مختلف الفئات، ليبرهنوا للعالم أن أبناء الإمارات أهل للتحدي.

وتوجه بالشكر للشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الجوجيتسو لدعمهم المتواصل لمختلف الفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، كما أثنى على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق الاتحاد في تنظيم البطولة وإخراجها بهذا الشكل الذي يليق باسم أبوظبي والإمارات.

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