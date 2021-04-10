برج خليفة يحتفي بالبطولة العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفى برج خليفة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تقديم عرض ضوئي متميز على واجهته حمل شعار النسخة الـ12 من البطولة الأهم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

يأتي العرض بمبادرة من شركة إعمار العقارية، مطور أساليب الحياة العصرية والشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والداعم الدائم لفعالياته. وبادرت الشركة المطوّرة لبرج خليفة إلى تقديم العرض للجمهور في محيط برج خليفة أول من أمس، في رسالة تؤكد الحاضنة المجتمعية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

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