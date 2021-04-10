«التزام» لراشد بن حمدان الأسرع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت الفترة الصباحية في اليوم السابع من مهرجان «ختامي المرموم» إقامة 16 شوطاً للحول والزمول لمسافة 8 كلم لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتألقت «التزام» بشعار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وخطفت أفضل توقيت بالزمن الأسرع وقدره 12.16.9 دقيقة بقيادة المضمر مسري بالعرطي في الشوط 11، فيما سيطرت هجن الرئاسة على صدارة الأشواط الأربعة الأولى بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي،

حيث جاءت البداية مع «أمجاد» في شوط الحول الافتتاحي مسجلة زمناً قدره 12.22.4 دقيقة، وتصدر «عنيد» الشوط الثاني للزمول مسجلاً زمناً قدره 12.43.5 دقيقة، ونالت «هملولة» صدارة الشوط الثالث مسجلة زمناً قدره 12.31.9 دقيقة، وبالاسم والشعار نفسه اقتنصت «هملولة» صدارة الشوط الرابع مسجلة زمناً قدره 12.24.6 دقيقة.

تألق

وحلق «شاهين» لهجن العاصفة بناموس الشوط الخامس بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 12.46.5 دقيقة، وتسيّدت «أسياد» لهجن الرئاسة صدارة الشوط السادس بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12.24.2 دقيقة، وتزعم «المختبر» الشوط السابع لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، ونالت «طرايف» لهجن الرئاسة مع المضمر ذاته، صدارة الشوط الثامن مسجلة زمناً قدره 12.29.1 دقيقة.

وحققت «انهوه» لهجن الرئاسة الصدارة في الشوط التاسع بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري مسجلة زمناً قدره 12.21.7 دقيقة، وتصدر «لبيد» الشوط العاشر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.45.5 دقيقة.

هيمنة

وهيمنت «بلشة» على صدارة الشوط 12 لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري مسجلة زمناً قدره 12.28.7 دقيقة، وفاز «هملول» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بصدارة الشوط 13 وبقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي مسجلاً زمناً قدره 12.38.8 دقيقة.

وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة صدارة الشوط 14 بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12.25.8 دقيقة، وتصدرت «نوايا» الشوط 15 لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون مسجلة زمناً قدره 12.17.8 دقيقة، وجاء مسك ختام المنافسات الصباحية مع «هجام» بشعار هجن الشحانية الفائز بصدارة الشوط 16 بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري مسجلاً زمناً قدره 12.44.7 دقيقة.

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