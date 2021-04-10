توهج هجن العاصفة والرئاسة في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

شهدت المحطة السابعة لمهرجان ختامي المرموم، منافسة قوية بين هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول لمسافة 8 كلم، واشتمل تحدي الكبار أمس على 32 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية وتم رصد جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات للفائزين، وتوجت هجن العاصفة والرئاسة في المنافسات المثيرة، وانتزعت هجن الرئاسة ناموس أول الأشواط في الفترة المسائية للحول المحليات عبر «فزعة» بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، مسجلة أفضل توقيت بزمن قدره 12.09.6 دقيقة.

وتألقت هجن العاصفة بعد نيل «الشاهينية» صدارة الشوط الثاني للحول المفتوح بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.21.2 دقيقة، وواصلت هجن العاصفة سيطرتها بعد أن حلق «شاهين» بناموس الزمول في الشوط الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.41.4 دقيقة، وفرضت هجن العاصفة سيطرتها مع نفس المضمر في الشوط الرابع بعد أن حققت الفوز الثالث على التوالي وهذه المرة مع «الشاهينية» الفائزة بالشوط الرابع للحول، مسجلة زمناً قدره 12.15.2 دقيقة.

وتصدرت «شقرا» الشوط الخامس لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي «الظافر» مسجلة زمناً قدره 12.23.5 دقيقة، وحقق «النصر» لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط السادس بقيادة نفس المضمر، مسجلاً زمناً قدره 13.02.4 دقيقة، وانتزعت «الشاهينية» لهجن العاصفة صدارة الشوط السابع بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.28.4 دقيقة، وحلقت «الطيارة» لهجن الرئاسة بصدارة الشوط الثامن بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، مسجلة زمناً قدره 12.15.5 دقيقة.

سيطرة

وواصلت هجن الرئاسة فرض سيطرتها في الشوط الذي يليه التاسع بعد أن نجح «النايد» في انتزاع ناموس الشوط بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.37.4 دقيقة، وفازت «بيان» لهجن الشحانية في الشوط العاشر بقيادة المضمر محمد خالد العطية، مسجلة زمناً قدره 12.23.1 دقيقة، وحققت «هملولة» لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط الحادي عشر بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12.30.8 دقيقة.

وأحرز «مزعل» لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط الثاني عشر بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.37.6 دقيقة، وفازت «نبضة» لهجن الشحانية في الشوط الثالث عشر بقيادة المضمر محمد العطية مسجلة زمناً قدره 12.21.1 دقيقة، ونال «شاهين» لهجن الرئاسة الصدارة في الشوط الرابع عشر بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.43.4 دقيقة، وبصمت «اهتمام» على صدارة الشوط الخامس عشر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل مسجلة زمناً قدره 12.22.3 دقيقة، وأسدل الستار على منافسات اليوم الكبير من خلال الشوط السادس عشر الذي حلق فيه شاهين بالصدارة لهجن العاصفة مسجلاً زمناً قدره 12.54.5 دقيقة.

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