مركز للتطعيم وفحص «كوفيد 19» في قلب الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيمت خيمة داخل موقع «ختامي المرموم» لتقديم خدمة فحص «كوفيد 19» والتطعيم للزوار وضيوف المهرجان في قلب الحدث إلى جانب توفير حافلة للتبرع بالدم. وشهدت الخيمة إقبالاً كبيراً في الفترتين المسائية والصباحية.

وتوافد العديد من الزوار والمشاركين إلى ميدان المرموم منذ الصباح الباكر لمتابعات المنافسات، إذ تفتح الخيمة أبوابها يومياً من التاسعة صباحاً وتغلق في الخامسة مساء.

وفي المقابل، تشهد النسخة الحالية من مهرجان ختامي المرموم غياب القرية التراثية في ظل الأوضاع والظروف الراهنة بسبب «كورونا»، وجاءت هذه الخطوة حرصاً على سلامة وصحة كل الموجودين في المهرجان وخاصة أن الحدث يشهد مشاركة واسعة من أبناء الدولة ومن الزوار القادمين من مختلف الدول.

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