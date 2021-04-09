4 انتصارات في انطلاقة كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حققت فرق شباب الأهلي والشارقة وبني ياس والظفرة الفوز في انطلاقة بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ونجح خلالها شباب الأهلي في تخطي الوصل بنتيجة «101-91»، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي النصر بدبي، لحساب المجموعة الأولى وفاز الشارقة على البطائح بنتيجة «97-76» في لقاء جمع الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي في دبي لحساب نفس المجموعة، كما شهدت الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، فوز بني ياس على أصحاب الضيافة الجزيرة بنتيجة «71-59»، وانتصار الظفرة على العين «79-59» وأقيمت المباراتان بصالة نادي الجزيرة.

تفاصيل

وفي تفاصيل المباريات الأربع احتاج الشارقة لضمان الفوز على البطائح، إلى نيل الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع «29-19 و21-17 و24-17»، فيما اكتفى البطائح بنيل أفضلية الربع الثاني «23-22».

وفي أقوى مواجهات الجولة، عانى شباب الأهلي لضمان انتصاره على الوصل، بعد أن تبادل الفريقان السيطرة على مراحل المباراة، بنيل شباب الأهلي الأفضلية في الربعين الثاني والرابع «25-15 و29-20»، وذهبت نتيجة الربعين الأول والثالث لصالح الوصل «27-24 و29-23»، ولم يجد الظفرة صعوبة في بسط سيطرته على مجريات لقاء العين، حيث كسب الفترات الأربع «17-14 و26-16 و21-16 و15-13» وعرف بني ياس كيفية العودة من صالة الجزيرة بانتصارٍ مستحق، بعد أن تفوق في الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع «17-13 و 18-10 و22-17»، واكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية في الربع الثاني «19-14».

نظام

ويقضي نظام البطولة، بإقامة الدور التمهيدي على ملاعب محايدة، بنظام المجموعات من مرحلة واحدة، وتضم المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر والبطائح والوصل، فيما جاءت فرق الوحدة والظفرة وبني ياس والعين والجزيرة في المجموعة الثانية، وتتأهل 4 فرق عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي ينطلق في 24 الشهر الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب.

وتعود فرق البطولة لخوض ثاني جولات الدور التمهيدي غداً الأحد وذلك بإقامة 4 مباريات مناصفة بين كلتا مجموعتي البطولة، على أن تستهل الجولة في الخامسة عصراً بلقاء الوصل والبطائح الذي يقام على صالة النصر، وتتبع بثلاث مباريات في السابعة مساءً، بلقاء البطائح والنصر الذي تستضيفه صالة الشارقة، والوحدة أمام العين الذي يقام على صالة نادي الجزيرة، وحلول الظفرة والجزيرة ضيفين على صالة نادي بني ياس.

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