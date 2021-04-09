"برج خليفة" يحتفي ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

احتفى برج خليفة - البرج الأطول في العالم - ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تقديم عرض ضوئي مميز على واجهته حمل شعار النسخة الـ 12 من البطولة الأهم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

يأتي العرض بمبادرة من شركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية الشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والداعم الدائم لفعالياته.

وبادرت الشركة المطوّرة لبرج خليفة إلى تقديم العرض للجمهور المتواجدين في محيط برج خليفة مساء أمس، في رسالة تؤكد على الحاضنة المجتمعية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وتختتم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فعاليات نسختها الـ 12 اليوم الجمعة مع منافسات فئة المحترفين في الحزامين البني والأسود، لتتوج البطولة في رابع أيامها الفعاليات الحماسية التي استضافتها جوجيتسو أرينا وسط إجراءات احترازية صارمة ضمنت لأكثر من 2,000 رياضي من 80 دولة الوقوف على بساط المنافسات في بيئة صحية آمنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز