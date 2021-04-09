22 ميدالية لأبطالنا في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» والإمارات في الصدارة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصلت فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لليوم الثالث بصالة «جوجيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي تقام تحت شعار «الطريق إلى المجد»، وحصد أبطال الإمارات 22 ميدالية في فئة المحترفين للحزامين الأزرق والبنفسجي، ( 6 ذهبية، و11 فضية، و5 برونزية)، واحتلوا المراكز الأولى في تصنيف الدول برصيد 18320 نقطة، وجاءت البرازيل ثانيةً (9560 نقطة )، ثم روسيا (2560 نقطة)، وتختتم فعاليات البطولة اليوم مع نزالات المحترفين في فئة الحزام البني والأسود.

وحقق الميداليات الذهبية في الحزام الأزرق لاعبونا عمر السويدي، وزن 56 كيلو جراماً، وخالد الشحي، وزن 62 كيلو جراماً، وشمّة الكلباني، وزن 62 كيلو جراماً « سيدات»، وفي الحزام البنفسجي زايد الكثيري، وزن 56 كيلو جراماً، عمر الفضلي،، وزن 62 كيلو جراماً، ومحمد العامري، وزن 77 كيلو جراماً، ونال الميداليات الفضية في الحزام الأزرق

عبدالرحمن الشمري، وزن 69 كيلو جراماً، ومهدي العولقي، وزن 77 كيلو جراماً، وعلي البناي، وزن 85 كيلو جراماً، وهزاع محمد، وزن 120 كيلو جراماً، واللاعبات عهود الكعبي وزن 49 كيلو جراماً، وشمّة العامري، وزن 55 كيلو جراماً، وهيا الجهوري، وزن 70 كيلو جراماً، وفي الحزام البنفسجي محمد السويدي، وزن 69 كيلو جراماً، واللاعبات وديمة اليافعي، وزن 49 كيلو جراماً، وبشاير المطروشي، وزن 55 كيلو جراماً، ومريم العامري، وزن 95 كيلو جراماً

ونال الميداليات البرونزية في الحزام الأزرق محمد العامري، وزن 56 كيلو جراماً، وعبيد الشامسي، وزن 94 كيلو جراماً، وحصة الشامسي وزن 55 كيلو جراماً، وشمسة الكتبي،، وزن 62 كيلو جراماً، كما نالت شريفة النعامي برونزية الحزام البنفسجي، وزن 49 كيلو جراماً.

حضور

حضر المنافسات كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية في الدولة، وناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس الاتحاد، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد الهنائي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الوحدة، وسعيد الخاصوني المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية لنادي الظفرة، والدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى «بريمير موتورز»، وصالح حرحره، نائب رئيس قسم الخدمات العامة لشركة أدنوك للتوزيع، وغيث العقاد مدير معرض لينكولن، ووليد حسان مدير معرض لاند روفر جاكوار.

عودة قوية

وتوجّه يوسف البطران بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايته الكريمة للبطولة، مشيداً بالدعم المطلق الذي تجده رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، ومؤكداً حرص اتحاد الجوجيتسو على مواصلة العمل لترسيخ حضور اللعبة، خاصةً وأن اسمها بات مقترناً على المستوى العالمي باسم أبوظبي.

وقال: تعد منافسات فئة المحترفين في الحزامين الأزرق والبنفسجي، «الخزان الأهم» لنجوم الحزام البني والأسود، وبالنظر لمستويات الأداء رفيعة المستوى التي أبداها اللاعبون، يمكننا أن نتطلع بثقةٍ لمنافسات فئة الحزام البني والأسود، لنتوّج معها فعاليات البطولة، ونختتم سطراً جديداً في مسيرة نجاحات الجوجيتسو في الدولة.

وأضاف: النجاح هو استمرار لنهج دولتنا التي احترفت التحديات وتحويلها لفرص، ولم ننظر لتحديات الجائحة كعائقٍ لمسيرة الإنجاز، بل كفرصةٍ للبرهنة على قدرتنا على الابتكار والنجاح، وتمكنا من جمع أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم على بساطٍ واحد، ووفرنا المنصة المثالية لأبناء الوطن للصعود نحو العالمية.

طريقٍ الذهب

وكان لاعبنا زايد الكثيري تفوق على البرازيلي إيفرتون سيليو، في النهائي خلال أقل من 3 دقائق، وحسم النزال لصالحه بنتيجة 5 مقابل لا شيء، وقال الكثيري: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسام فخر على صدر أي لاعب، ونجاحي في حصد الذهبية حلم تحقق على أرض الواقع بعد جهود كبيرة في التدريب. وقال أتوجه بالشكر لقيادة دولتنا وإدارة اتحاد الجوجيتسو ممثلةً في عبد المنعم الهاشمي، والذي لطالما قدّم لنا مختلف أشكال الدعم والتشجيع لدفعنا لرفع علم دولتنا في مختلف المحافل،والإنجاز خطوة جديدة في مسيرتي نحو الاحتراف.

وفي المقابل تمكّن نجم الجوجيتسو عمر الفضلي من حصد ثالث ذهبيةٍ خلال أقل من شهرين، وحصد ذهبية الحزام البنفسجي في وزن 62 كيلو جراماً، بعد نزالٍ قوي أمام البرازيلي ماسلي سيلفا بنتيجة 3-1. وكان الفضلي حصد في وقتٍ سابق من هذا الشهر ذهبية فئته خلال منافسات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في أبوظبي، وذهبية «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في موسكو في مارس الماضي، وقال الفضلي: أنا فخور برفع علم دولتنا على منصة البطولة الأهم عالمياً بالنسبة لجميع لاعبي الجوجيتسو.

دعم

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «يعكس عنوان النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو «الطريق إلى المجد»، المكانة التي باتت الدولة تحتلّها عالمياً، ويجسد رؤية قيادتها الحكيمة في مختلف المجالات، ومنها الرياضة عموماً، ورياضة الجوجيتسو خصوصاً، والتي تحظى برعايةٍ ودعمٍ لا محدودين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وباسمكم جميعاً نرفع لسموّه أسمى آيات الشكر على ما قدّمه ويستمرّ في تقديمه، في سبيل نهضة أبناء الدولة، وتحقيق شبابها ورياضييها النجاحات والإنجازات التي تؤكد مسيرنا الثابت على طريق المجد».

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