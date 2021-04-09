برونزية للإمارات في «آسيوية الجودو»

المصدر: بيشكيك - البيان الرياضي

توج لاعب جودو الإمارات فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو المقامة في مدينة بيشكيك في قرغيزستان، متخطياً الكويتي محمود الرمزي والهندي ياراف اجاي في وزن تحت 73 كغم.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي، اللاعب بالإنجاز الذي يعد حافزاً له في مشوار الإعداد لبطولة العالم في بودابيست، في يونيو المقبل، ولأولمبياد طوكيو2021، متمنياً نجاح برنامج إعداد المنتخب ومثمناً دور المدرب الجديد المولدوفي باكال فياسيسلاف، وقال بطولة آسيا محطة مهمة في مشوار الإعداد لمعرفة مستوانا قبل دورة الألعاب الآسيوية التي اقترب موعدها مما يتطلب المزيد من التركيز والمشاركة في البطولات التي تناسب منتخبنا، لذلك كان الاعتذار من بطولتي طشقند وانطاليا، اللتين لا تتناسبان مع برنامج المنتخب.

يخوض لاعبنا ايفان أولى مبارياته مع القطري رضا نفوى وفي حالة تخطيه يلعب مع الفائز من مباراة الياباني وألف أرون والهندي سنج افتار.

الجدير بالذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وسط تنافس مثير مع أوزبكستان برصيد ذهبيتين.

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