تحدي الكبار هجن الشيوخ اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد تحفة الميادين بالمرموم في الفترتين الصباحية والمسائية، اليوم، إقامة 32 شوطاً للسيارات في سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في تحدي الكبار في سابع أيام مهرجان ختامي المرموم للهجن، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة المسائية 16 شوطاً للسيارات، وتبلغ مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

ومع الوصول إلى المحطة السابعة لختامي المرموم، بدأ العد التنازلي على أول تحديات الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إضافة إلى هجن أبناء القبائل التي ستدشن أول منافسات الرموز غداً عبر الجوائز العينية القيمة من الكؤوس والبنادق.

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