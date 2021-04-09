«المارية» و«مهمة» تتقاسمان أفضل توقيت

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انتزعت «المارية» لمطر حمد مطر عميرة الشامسي صدارة الشوط التاسع، المخصص لذلل الأصايل المحليات والمهجنات والزمول الأصايل المحليات والمهجنات في منافسات الفترة الصباحية باليوم السادس للمهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم مسجلة زمناً قدره 12.35.2 دقيقة، لتتقاسم التوقيت الأفضل مع «مهمة» لعلي عبيد عبيد بخيت بالرشيد اجتبي، والتي حققت توقيت «المارية» نفسه وتصدرت الشوط العاشر.

اشتملت الفترة الصباحية على 16 شوطاً للحول والزمول، لمسافة 8 كلم، خصصت للفائزين بالمراكز الأولى جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، حيث خصصت أول ثمانية أشواط لذلل المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات. وتصدرت «مرموقة» المشهد التنافسي في الفترة الصباحية، بعد فوزها بالمركز الأول لأحمد سلطان الحلامي، مسجلة زمناً قدره 12.37.8 دقيقة، وتصدرت «الظبي» الشوط الثاني لسالم راشد بن حضيرم الكتبي، مسجلة زمناً قدره 12.38.4 دقيقة، وهيمن «مصيحان» على صدارة الشوط الثالث لأحمد غانم علي المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 12.56.9 دقيقة، ونجح «كفو» في انتزاع صدارة الشوط الرابع للمسلم سالم ناصر بالمر العامري، مسجلاً زمناً قدره 12.51.4 دقيقة.

وسيطرت «جبارة» على صدارة الشوط الخامس لأحمد مبارك جمعة مغير الخيلي، مسجلة زمناً قدره 12.36.4 دقائق، وفازت «الوارية» لجمعة مبارك مغير الخيلي بصدارة الشوط السادس، مسجلة زمناً قدره 12.36.4 دقيقة، واقتنص «المسك» صدارة الشوط السابع لراشد سيف علي الضحاك الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 12.58.0 دقيقة، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثامن «شاهين» لمحمد الصمغة سريو العامري، مسجلاً زمناً قدره 12.48.7 دقيقة.

وتصدر«نصر» الشوط الحادي عشر لسالم سعيد العامري، مسجلاً زمناً قدره 12.53.8 دقيقة، وحلق«شاهين» بصدارة الشوط الثاني عشر لمحمد راشد أحمد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 12.57.9 دقيقة، وتوجت «ليالي» في الشوط الثالث عشر للدكتور راشد بالزفنة العفاري، مسجلة زمناً قدره 12.40.7 دقيقة، وتصدرت «لجين» الشوط الرابع عشر لسالم راشد بن غدير الكتبي، مسجلة زمناً قدره 12.36.5 دقيقة، ونالت «تسلل» صدارة الشوط الخامس عشر لمحمد زايد خلفان المنصوري، مسجلة زمناً قدره 12.40.5 دقيقة، وفرضت «الجموح» سيطرتها على صدارة الشوط السادس عشر لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، مسجلة زمناً قدره 12.37.2 دقيقة.

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