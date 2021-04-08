22 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات في منافسات المحترفين لـ"عالمية أبوظبي للجوجيتسو"

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تواصلت فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لليوم الثالث على أرض جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

و شهدت البطولة في يومها الثالث المنافسات التأهيلية والختامية لفئة المحترفين في الحزامين الأزرق والبنفسجي بحضور كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، و ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، و محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و يوسف عبدالله البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وراشد محبوب القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، وخالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة، و طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، و سعيد الخاصوني المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية لنادي الظفرة، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة " و سائد حجازي مدير عام مساعد لدى "بريمير موتورز"، وصالح حرحره، نائب رئيس قسم الخدمات العامة لشركة أدنوك للتوزيع و غيث العقاد مدير معرض لينكولن، ووليد حسان مدير معرض لاند روفر جاكوار و ممثلي المؤسسات والشركات الراعية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وبعد يوم حافل بالمنافسات القوية التي واجه خلالها أبطال الإمارات أقوى اللاعبين المصنفين عالميا، نجح لاعبونا في تقديم مستويات عالية، وحصدوا 22 ميدالية ملونة في الحزامين الأزرق والبنفسجي، ليحلوا في المرتبة الأولى برصيد 18320 نقطة في تصنيفات الدول، ولتحل البرازيل ثانية برصيد 9560 نقطة، وروسيا ثالثة برصيد 2560 نقطة.

و توزعت الميداليات التي حصدها أبطال الإمارات بواقع 6 ميداليات ذهبية لكل من عمر السويدي الحزام الأزرق رجال، وزن 56 كيلوجراما، وخالد محمد الشحي، الحزام الأزرق رجال، وزن 62 كيلو جراما، وزايد الكثيري، الحزام البنفسجي رجال، وزن 56 كيلوجراما، وعمر الفضلي، الحزام البنفسجي رجال، وزن 62 كيلوجراما، ومحمد العامري الحزام البنفسجي رجال، وزن 77 كيلوجراما، وشمة يوسف الكلباني الحزام الأزرق سيدات، وزن 62 كيلوجراما.

بالإضافة إلى 11 ميدالية فضية عن طريق كل من عبد الرحمن الشمري، الحزام الأزرق رجال، وزن 69 كيلوجراما، ومهدي خالد العولقي الحزام الأزرق رجال، 77وزن كيلوجراما، وعلي حسن البناي، الحزام الأزرق رجال، وزن 85 كيلوجراما، وهزاع محمد، الحزام الأزرق رجال، وزن 120 كيلو جراما ومحمد علي السويدي، الحزام البنفسجي رجال، وزن 69 كيلوجراما، وعهود خليفة الكعبي، الحزام الأزرق سيدات، وزن 49 كيلوجراما، وشمة العامري، الحزام الأزرق سيدات، وزن 55 كيلوجراما، وهيا الجهوري، الحزام الأزرق سيدات، وزن 70 كيلوجراما، ووديمة اليافعي، الحزام البنفسجي سيدات، وزن 49 كيلو جراما، وبشاير المطروشي، الحزام البنفسجي سيدات، وزن 55 كيلو جراما، ومريم العامري، الحزام البنفسجي سيدات، وزن 95 كيلو جراما.. فضلا عن 5 ميداليات برونزية عن طريق كل من محمد أحمد العامري، الحزام الأزرق رجال، وزن 56 كيلوجراما، وعبيد سالم الشامسي، الحزام الأزرق رجال، وزن 94 كيلو جراما، وحصة الشامسي، الحزام الأزرق سيدات، وزن 55 كيلوجراما، وشمسة مبارك الكتبي، الحزام الأزرق سيدات، وزن 62 كيلوجراما، وشريفة النعامي، الحزام البنفسجي سيدات، وزن 49 كيلوجراما.

من ناحيته توجه يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته للبطولة مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من سموه وأكد حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة العمل لترسيخ حضور الدولة على المستوى العالمي، خاصة و أن اسم الرياضة بات مقترنا على المستوى العالمي باسم العاصمة أبوظبي.

وقال: "سعدنا اليوم بانطلاق منافسات فئة المحترفين في الحزامين الأزرق والبنفسجي، وهي الفئة التي نعتبرها المخزون الاستراتيجي لنجوم الحزام البني والأسود.. وبالنظر لمستويات الأداء رفيعة المستوى التي أبداها اللاعبون يمكننا أن نتطلع بثقة لمنافسات فئة الحزام البني والأسود غدا الجمعة، لنتوج معها فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ونرسم سطرا جديدا في مسيرة نجاحات رياضة الجوجيتسو في الإمارات".

و أضاف: " فيما ينظر الجميع لتمكننا من تنظيم هذه البطولة بنجاح، نعتبر هذا النجاح استمرارا لنهج دولتنا التي تعشق التحديات وتحويلها لفرص، إذ لم ننظر لتحديات الجائحة كعائق لمسيرة الإنجاز، بل كفرصة للبرهنة على قدرتنا على الابتكار والنجاح، حيث تمكنا من جمع أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم على بساط واحد، ووفرنا في ذات الوقت المنصة المثالية لأبناء الوطن للصعود نحو العالمية، مع توفير كافة الإجراءات الحترازية".

و في نهائي فئة الرجال الحزام البنفسجي وزن 56 كيلو جراما ، وقف النجم الإماراتي زايد الكثيري أمام البرازيلي إيفرتون سيليو ليتمكن الكثيري في نزال مشوق من اخضاع خصمه وحسم النزال لصالحه بنتيجة 5 مقابل لا شيء.

وقال الكثيري: "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسام فخر على صدر أي لاعب، وأن أتمكن من حصد ذهبية فئتي، بعد ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام، فهو حلم تمكنت من تحقيقه بعد جهود كبيرة بذلتها مع فريق التدريب.. في مثل هذه اللحظات، لا يمكنني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان لقيادة دولتنا وإدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ممثلة بسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والذي يقدم لنا مختلف أشكال الدعم والتشجيع لرفع علم الدولة في مختلف المحافل.. انجاز اليوم خطوة جديدة في مسيرتي نحو المجد، وسأواصل العمل على تطوير أدائي ومهاراتي حتى حصد ذهبيات الحزام الأسود".

و تمكن نجم الجوجيتسو عمر الفضلي من حصد ثالث ذهبية له خلال شهر واحد، إذ حصد نجم نادي الوحدة ذهبية الحزام البنفسجي في فئة وزن 62 كيلوجراما، وذلك بعد نزال قوي أمام البرازيلي ماسلي سيلفا بنتيجة 3-1.

كان الفضلي قد حصد في وقت سابق من هذا الشهر ذهبية فئته خلال منافسات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في أبوظبي، ليعزز بها الذهبية التي حصدها في منافسات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في موسكو في منتصف مارس الماضي.

وقال الفضلي: "لا يمكنني التعبير عن مدى فخري بتحقيق فوزي الثالث على التوالي، وهو الإنجاز الذي لا أنسبه لنفسي، بل لقيادة دولتنا التي دعمت مسيرة جميع لاعبي الجوجيتسو ووفرت لهم منصة الانطلاق المثالية نحو العالمية.. و بالطبع فإن وقوفي على بساط منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مسؤولية كبيرة تدفعني لبذل أقصى إمكانياتي لتحقيق الفوز والوصول لمنصة التتويج.. وأنا فخور برفع علم دولتنا على منصة البطولة الأهم عالميا بالنسبة لجميع لاعبي الجوجيتسو".

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل أحد رعاة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يعكس عنوان النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو "الطريق إلى المجد" المكانة التي باتت دولة الإمارات تحتلها عالميا، ويجسد رؤية قيادتها الحكيمة في مختلف المجالات، ومنها الرياضة عموما، ورياضة الجوجيتسو خصوصا، والتي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وباسمكم جميعا نرفع لسموه أسمى آيات الشكر على ما يقدمه في سبيل نهضة أبناء الدولة، وتحقيق شبابها ورياضييها النجاحات والانجازات التي تؤكد مسيرنا الثابت على طريق المجد".

وأضاف: "نجدد التزامنا في "آفاق الإسلامية للتمويل" بالوقوف دوما إلى جانب الاتحاد ودعم مختلف مبادراته وفعالياته، خاصة لما نشهده عاما بعد عام من النجاحات التي يحققها التآزر بين مختلف القطاعات لدعم الرياضة، وبناء الأجيال القادمة من أبطال الجوجيتسو القادرين على رفع راية الإمارات في مختلف المحافل.. و يأتي دعمنا المتواصل للاتحاد التزاما منا بتوجيهات قيادتنا التي تشجعنا على تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، للارتقاء بمختلف القطاعات إلى العالمية، ولمسنا اليوم حرصا كبيرا من إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان نجاح فعاليات النسخة الثانية عشر من البطولة، سواء من حيث ضمان صحة وسلامة جميع الفرق واللاعبين، أومن حيث مستويات التنظيم والإضافات المميزة التي حققها فريق الإتحاد لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف".

وتختتم فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو غدا " الجمعة " لتتوج أربعة أيام من المنافسات الحماسية التي استضافتها جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة المنافسات الحماسية التي تعد الأبرز على أجندة البطولة كل عام مع نزالات المحترفين في فئة الحزام البني والأسود.

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