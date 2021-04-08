الهدف الذهبي لـ"ستورمز أبوظبي" يؤجل اعلان بطل دوري هوكي الجليد

المصدر: وام

حقق فريق " ستورمز ابوظبي " فوزا مهما على منافسة فريق " مايتي كاملز" بنتيجة 3-2 مساء أمس وذلك بالهدف الذهبي في الشوط الإضافي بعدما تعادلا في الأشواط الثلاثة الأصلية 2-2 في إياب نهائي دوري الامارات لهوكي الجليد لموسم 2020-2021م ليحال تحديد بطل الدوري إلى مباراة فاصلة تجري يوم الإثنين المقبل بصالة التزلج بمدنية زايد الرياضية في أبوظبي.

و فرض فريق " ستورمز " سيطرته على مجريات المباراة و أنهى الشوطين الأول و الثاني متقدما 1-0 و2-1 ، وبعد محاولات عديدة من فريق " كاملز " احتواها " ستورمز " بفضل خبرة لاعبيه حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثالث استطاع " كاملز" تسجيل التعادل لتتحول المباراة إلى الشوط الإضافي والذي كان من نصيب " ستورمز" بعد أن سجل الهدف الذهبي .

و بهذه النتيجة حرم " سترومز " منافسة " مايتي كاملز " من فرصة ذهبية للتتويج بلقب الدوري و بذلك يؤول النهائي بينهما الى المباراة الفاصلة التي ستحدد بطل هذا الموسم القوي.

ويعتبر دوري الامارات لهوكي الجليد أول دوري عربي و خليجي في المنطقة ويحظى باعتراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد وهو أحد المتطلبات الأساسية لمشاركة " منتخبنا الوطني " في بطولات كاس العالم لهوكي الجليد.. وبفضل دورينا حصلت الامارات على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بعدد صوتين مثلها مثل باقي الدول الكبرى التي لها باع طويل في اللعبة .

و أقيمت أول بطولة دوري اماراتي لهوكي الجليد في العام 2010م بمشاركة أربعة فرق بواقع فريقين من أبوظبي، وفريق واحد من كل من دبي و العين ويشارك في الدوري الاماراتي لاعبون أجانب لديهم خبرة كبيرة من أوروبا وأمريكا وكندا وروسيا وغيرها.

وعلى مدار السنوات الماضية ساهم دوري الامارات لهوكي الجليد في استقطاب العديد من المواهب الشابة التي أصبحت تلعب بشكل أساسي في الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية وأثمر كذلك عن الترويج للعبة التي أصبحت تستهوي شريحه كبيرة في المجتمع وتحظى مبارياته باهتمام ومتابعة جماهير الجليد في الامارات والمنطقة .

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