سلطان بن حمدان يشهد تحديات الحول والزمول في ختامي المرموم

المصدر: وام

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان اليوم تحديات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ، ضمن المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم وأقيمت التحديات المسائية على مدار ستة عشر شوطاً للسيارات لمسافة 8 كم.

الشوط الرئيسي الأول الذي خصص للحول المحليات كان التألق عنوانه الأبرز، وشهد منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة للحصول على سيارة "رينج روفر" والتي لم تفرط "وهاجه" المملوكة لسالم أحمد محمد دري الفلاحي في الحصول عليها، بعد أن أبدعت وقدمت أداءً استثنائياً قادها إلى المقدمة منذ وقت مبكر وحافظت عليها حتى خط النهاية، وكان ذلك عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 12:24:8 دقيقة.

واختارت السيارة "رينج روفر" الأخرى أن تغادر إلى ميدان الشحانية في قطر بعد أن تلونت بألوان شعار سعيد بطي محمد الحسناء المري، الذي قدم "منيفة" على مقدمة الحول المهجنات في ثاني أشواط الفترة المسائية، وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي وجدتها في الأمتار الأخيرة فإن "منيفة" تمسكت بموقعها في مقدمة المتنافسات من الأصايل وحسمت المعركة مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12:28:1 دقيقة.

وكانت الأمتار الأخيرة حاسمة في رحلة "عنيد" نحو ناموس الزمول المحليات في الشوط الثالث، حيث تمكن من تخطي جميع منافسيه الزمول واحتل الصدارة في آخر اللحظات، مؤكداً جودته وقدراته العالية، لينقل السيارة المخصصة لهذا الشوط إلى مرغم ويهديها إلى مالكه صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، واحتاج عنيد لحسم هذه الرحلة إلى زمن بلغ 12:51:6 دقيقة.

ورغم الهجوم القوي الذي تعرض له في اللحظات الأخيرة فإنّ "رعد" كان قوياً وحاسماً ونجح في المحافظة على مركز الصدارة ليطير بناموس الزمول المهجنات في الشوط الرابع إلى المملكة العربية السعودية وتحديداً إلى منطقة نجران مهدياً الإنجاز الكبير إلى مالكه مبارك صالح هادي اليامي، وذلك بعد أن قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومتراً في توقيت قدره 13:00:8 دقيقة.

وأقيمت على ميدان المرموم في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات في سن الحول والزمول، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.

وسجل شعار أحمد سلطان الحلامي حضوره القوي من خلال أول الأشواط للحول المحليات للإنتاج وظفر بالسيارة التي أهدتها له "مرموقه" بعد أن أسرعت إلى خط النهاية وتفوقت على جميع المنافسين لتحصل على القمة مسجلة توقيتاً قدره 12:37:8 دقيقة.

ولم يتأخر سعادة سالم راشد حضيرم الكتبي عن ركب المقدمة وذلك بعد ظهور حلاله القوي من خلال الشوط الثاني للحول المهجنات للإنتاج، والذي استطاعت "الظبي" المنحدرة من سلالة عريقة في عالم سباقات الهجن أن تطير بناموسه بعد أن قطعت مسافة الثمانية كيلومتراً في زمن قدره 12:38:4 دقيقة.

وجاء إنتاج شعار أحمد غانم علي المنصوري على صدارة الشوط الثالث والمخصص للزمول المحليات للإنتاج، وجاء الإنجاز عن طريق "مصيحان" الذي أفصح عن قدراته العالية وإمكاناته الكبيرة ونجح في حسم الرحلة إلى نهاية السباق متفوقاً على جميع المنافسين ومحققاً زمناً بلغ 12:56:9 دقيقة.

وكان "كفو" هو الفائز بالصدارة في الشوط الرئيسي الرابع للزمول المهجنات للإنتاج، حيث قدم نفسه بصورة زاهية ومضى بسرعة إلى خط النهاية في زمن قدره 12:51:4 دقيقة ليهدي مالكه مسلم سالم ناصر بالمر العامري ناموساً غالياً ومهماً في ختام موسمه الاستثنائي في عالم سباقات الهجن.

و يقام غدا في الفترتين الصباحية والمسائية32 شوطا للسيارات في سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك في سابع أيام مهرجان ختامي المرموم للهجن وتبلغ مسافة السباق 8 كم.

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