إصابة أربعة من لاعبي لنس بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن لنس الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا، لينضموا بذلك الى عدد كبير من أعضائه الذين سبقوا أن أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وقال لنس الذي يُقاتل من أجل مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، إنه "رغم الجهود التي بذلها الجميع خلال هذه الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا، يعرب راسينغ كلوب لنس عن أسفه لوجود أربع حالات إيجابية جديدة في صفوف أعضائه المحترفين. يبقى النادي مستنفراً لمواجهة هذه الحلقة الجديدة وسيواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجميع".

ووفقاً لإذاعة "فرانس بلو نور"، فإن اللاعبين الأربعة هم قلب الدفاع لويك بدايه، لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا اللذان يعتبران من الركائز الأساسية للفريق، والمهاجمان توني ماوريسيو والكاميروني إينياتيوس غاغانو.

وتشكل إصابة اللاعبين الأربعة ضربة قاسية لهذا الفريق الذي يقدم أداءً رائعاً في موسمه الأول بعد العودة الى دوري الأضواء، وهو سيحاول الأحد الدفاع عن مركزه الخامس المؤهل الى "يوروبا ليغ" حين يواجه لوريان في المرحلة الثانية والثلاثين.

وسبق للنس أن عانى بسبب الفيروس الذي أصاب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 11 من أفراده، ما أدى في حينها الى إرجاء مباراتيه ضد نانت ومرسيليا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز