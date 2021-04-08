العروبة يكرّم المتوجات بلقب دوري الطاولة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

كرم نادي العروبة الرياضي فريق سيدات كرة الطاولة عقب تتويجهن بكأس دوري الإمارات للسيدات 2020 / 2021، وهو اللقب الثاني توالياً دون أن يتعرضن لأي هزيمة طوال مشوار المسابقة.

حضر حفل التكريم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعلي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة وعلي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبدور المطيري عضو المجلس ومسؤولة النشاط النسائي بالنادي، والتي قدمت فقرات برنامج التكريم.

وهنأ الشيخ عبد الله الشرقي الفائزات باللقب، وذلك للمستوى المشرف طوال الموسم، وتحقيقهن الفوز في جميع مباريات الدوري، كما شكر إدارة النادي على جهودهم المقدرة ومتابعتهم المستمرة التي أثمرت عن العديد من النتائج الطيبة لفرق النادي بصورة عامة وفريق كرة الطاولة على وجه الخصوص متمنياً لهم المزيد من التفوق والإنجازات.

وفي ختام الحفل، تم تكريم لاعبات فريق كرة الطاولة والجهاز الفني بقيادة المدرب أشرف حافظ وبدور المطيري مسؤولة النشاط النسائي بالنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز