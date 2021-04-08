رأس الخيمة للمعارض يطلق "بطولة العالم للرياضات الهوائية" سبتمبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح تصوير – إبراهيم صادق

كشف مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، أمس، تنظيم بطولة العالم للرياضات الهوائية رأس الخيمة 2021، لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة الشبكة الرياضية الدولية، وتستضيفها إمارة رأس الخيمة، حيث تقام البطولة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا برأس الخيمة، خلال الفترة من 24 - 28 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 28 دولة عربية وأوروبية.

وأعلن محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، عن ملامح النسخة الاولى للبطولة التي تنظم لأول مرة بدولة الامارات، وذلك بحضور محمد حسن السبب مدير مركز المعارض مدير غرفة التجارة بالوكالة، وآجاتا كرزيوكا وروبرت برزميسلاو ممثلي عن منظمة الشبكة الرياضية الدولية الشريك البولندي المنظم البطولة، وممثلين عن كافة وسائل الاعلام.

وأكد النعيمي، أن إمارة رأس الخيمة خاضت مسيرة ناجحة من تنظيم المهرجانات والبطولات الرياضية بفضل دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وولي عهده الامين سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، لافتاً إلى أن تلك الفعاليات والأحداث العالمية تساهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية، بالإضافة للدور الدعائي الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي خلال إلقاء الضوء على تلك الفعاليات والترويج للمواقع السياحية والاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضاف: سنواصل دوماً إستقطاب تلك الاحداث العالمية، من خلال استضافة المشاركين من ممارسي الرياضة الهوائية من المحترفين والهواة ومحبيها وعشاق مشاهدتها، حيث تم التسجيل للمشاركة حتى الان من 28 دولة حول العالم ولازال باب التسجيل مفتوحا للمشاركة في البطولة حتى قبل انطلاقها 24 سبتمبر المقبل، متوقعاً أن يرتفع عدد الدول المشاركة لأكثر من 45 دولة، لما لهذه الرياضة من شهرة عالمية ورغبة الدول في المشاركة في بطولاتها، لافتاً الى انه ورغم توقع هذا الحشد من المشاركة، إلا انه سيكون هناك العديد من الاجراءات الاحترازية والاستباقية التي ستتم قبل موعد انطلاق البطولة واثنائها، وفق المتبع في إجراءات فحص "بي سي ار" والتأكد من سلامة الجميع.

وأكد النعيمي، أن دولة الامارات باتت عاصمة للإنجاز والمعارض العالمية، ولا ننسى دور معرض اكسبو في دعم كافة القطاعات على مستوى دولة الإمارات، وكذا باتت إمارة رأس الخيمة بإستضافتها للبطولة وما سبقها من بطولات وجوائز عالمية، محط أنظار متابعي البطولات والجوائز والاحداث العالمية، والتي ستكون لها أثر إيجابي على القطاع الفندقي ومطار رأس الخيمة الدولي لاستقبال الضيوف والمشاركين في هذا الحدث وتقديم كافة الامتيازات.

وكشف النعيمي، عن وجود 13 ناد لرياضة الألعاب الهوائية موزعين على مختلف مناطق الدولة، لممارسة هذا النشاط، تضم في عضويتهم الالاف من كافة الجنسيات العربية والأوروبية، لافتاً إلى أن الهدف من الإعلان عن البطولة قبل إقامتها بتلك الفترة هو إتاحة الوقت أمام الراغبين بالإشتراك في المنافسة على البطولة من المواطنين والمقيمين للتجهيز ورفع اللياقة البدنية، مؤكداً انه يحق لنا ان ننظر بعين الفخر والاعتزاز لما نحققه لدولة الامارات ولإمارة رأس الخيمة، من استقطاب البطولات العالمية لتنظم على أرض الامارات، وكذا انطلاق الجوائز العالمية، وسنواصل هذا النهج لنرفع راية الامارات دوماً شامخة عالية .

ومن جهته أعلن محمد حسن السبب مدير مركز المعارض مدير غرفة التجارة بالوكالة أن بطولة العالم للرياضات الهوائية في إمارة رأس الخيمة، ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض وتديرها منظمة الشبكة الرياضية الدولية، ويشارك فيها المتسابقين من الدول المشاركة، ويتنافسون على مدار 5 أيام بداية من 24 إلى 28 سبتمبر المقبل، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وتشهد البطولة تنافس 5 فئات عمرية للمتسابقين من ذكور وإناث بالإضافة إلى 8 أقسام من الرياضات الهوائية، كما سيتم الإعلان عن المتنافسين في الأول من سبتمبر المقبل.

واستعرض السبب بعضاً من الدول المشاركة في بطولة 2021، والتي حققت مراكز متقدمة في بطولات سابقة منها الإمارات العربية المتحدة، النمسا، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، جمهورية التشيك، كازاخستان، مالطا، بولندا، رومانيا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، تايلاند، أوكرانيا، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، اليونان، الهند، إيطاليا، هولندا، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن البطولة ستشهد فعاليات لكافة المشاركين من كافة الدول وستنظم رحلات لزيارة المعالم السياحية بالإمارة وهناك العديد من المفاجآت سيعلن عنها في حينها.

واستعرضت آجاتا كرزيوكا وروبرت برزميسلاو ممثلي عن منظمة الشبكة الرياضية الدولية الشريك البولندي المنظم البطولة، أن التنافس على البطولة تم تقسيمها ضمن 5 فئات للرجال والنساء والأطفال تبدأ من عمر 6 – 9 أعوام، ومن 10 – 13 عاماً، ومن 13-16 عاماً، ومن 16 – 40 عاماً، ومن 40 عاماً وأكثر، مؤكداً أن إقامة البطولة على أرض دولة الإمارات في مدينة رأس الخيمة يعطي المشاركة المحتملين الدافع للتواجد ضمن فئات المنافسة، حيث يعني اسم دولة الإمارات الكثير لشعوب العالم.

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