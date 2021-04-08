تألق هجن الرئاسة والعاصفة في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالرموز في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021، تحفة الميادين بالمرموم في خامس أيام مهرجان «ختامي المرموم»، والذي شهد تألق هجن الرئاسة والعاصفة، وتسلم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جوائز هجن العاصفة، وحضر الحدث الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأقيمت أشواط الرموز الأربعة على كأس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في انطلاقة الفترة المسائية، تلتها 12 شوطاً، خصصت لها سيارات فخمة.

وأحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار، بعد أن واصل المضمر محمد زيتون المهيري تقديم العروض الاستثنائية من خلال قيادته «التماس» لقمة الشوط المفتوح، ونجحت هجن العاصفة ومضمرها غياث الهلالي في خطف الأنظار من خلال شوط البندقية لليذاع الجعدان المفتوح بواسطة «الفارس»، الذي تفوق على المنافسين. وجددت هجن العاصفة تميزها بحصولها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المحليات، وذلك عن طريق «ندى»، وأضاف «الصداوي» بندقية الجعدان المحليات لهجن الرئاسة بتوقيت قدره 8:50:5 دقائق.

الفترة الصباحية

ظهرت هجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية على مدار ستة عشر شوطاً في سن الإيذاع،تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وكانت مسافة السباق هي 6 كيلو مترات، وجاءت البداية قوية من جانب شعار هجن الرئاسة، الذي استطاع انتزاع الناموس في شوطي البكار المحليات والمهجنات، حيث قدم المضمر الظافر علي جميل الوهيبي «مطيله» في الشوط الرئيسي للبكار المحليات ، وكانت صدارة شوط البكار المهجنات من نصيب «مرسال».

وأهدى المضمر صالح سعيد بالعري هجن الرئاسة الفوز الثالث توالياً، وذلك من خلال تقديمه لـ«الشاهينية» على قمة الشوط الثالث لليذاع البكار المحليات ، وبالمقابل ضربت هجن العاصفة بقوة في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات، وذلك بواسطة «شاهين» تحت قيادة غياث الهلالي.

تحديات الحول والزمول

يتواصل المهرجان في يومه السادس، صباح ومساء اليوم، حيث تشهد تحفة الميادين بالمرموم إقامة 32 شوطاً للسيارات في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً، منها ثمانية أشواط للإنتاج، بينما تقام في الفترة المسائية 16 شوطاً، وتبلغ مسافة السباق 8 كيلو مترات.

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