«البطل الأولمبي» سعيد بتجربته في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أرسل حامل فضية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت عام 2018 في الأرجنتين، متسابق فئة هايدروفويل في رياضة ألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف) البطل العالمي السلوفيني توني فوديسيك، رسالة شكر وامتنان إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد مشاركته في بطولة دبي المفتوحة 2021.

وشارك فوديسيك للمرة الأولى في المنافسات من خلال منافسات الجولة الأولى من البطولة والتي نظمها النادي بشاطئ نسناس في دبي شهر يناير الماضي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء بنجاح وبمشاركة زادت عن 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 دولة حول العالم إضافة إلى أبطال الأمارات.

وبث فوديسيك رسالة عبر تسجيل فيديو أشاد فيها بالخبرات التي اكتسبها في زيارته للؤلؤة الخليج دبي واستمتاعه بالتدريب في الإمارات. كما نشر في صفحته الرسمية على «إنستغرام» صورتين وهو يستمتع بالتدريب في شواطئ جميرا كايت بيتش ونسناس والغروب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز