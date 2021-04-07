وزراء و مسؤولون: معرض" الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص" تتويج لمبادرات دعم أصحاب الهمم

المصدر: وام

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن معرض " الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص " أبوظبي 2019 الذي تجري فعالياته حاليا يأتي بمناسبة احتفال العاصمة أبوظبي بمرور عامين على استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019" وذلك بهدف نشر الوعي المجتمعي عن أصحاب الهمم و إطلاع أفراد المجتمع على كل ما يمكن تقديمه لهم من تسهيلات و خدمات لدعمهم .

وقالت بوحميد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) إن هذا الحدث الإنساني و الرياضي و الإجتماعي الكبير توج بإصدار عدد من السياسات و المبادرات المعنية بدعم أصحاب الهمم و ذويهم .. ونستذكر الإنجازات التي تحققت خلاله ونحتفي بجميع المبادرات المتميزة التي تم اطلاقها عقب الحدث مؤكدة الحرص على استمرار العمل على تنفيذ المبادرات التي تم اطلاقها ومتابعتها مع المعنيين في هذا المجال.

وأشارت معاليها إلى سياسة الدولة المتعلقة بالدمج الإجتماعي و المجتمعي لأصحاب الهمم و وضعهم نصب أعيننا عند وضع الخطط المستقبلية لضمان مشاركة فاعلة وتأثير أقوى في جميع المجالات.

من جانبه وصف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع المعرض بأنه مهم كونه يجسد ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين منذ اقامة ألعاب الأولمبياد الخاص لافتا إلى أن حجم الإنجاز كان كبيرا و مؤثرا بتوجيهات القيادة الرشيدة .

وأوضح أن الحدث العالمي الذي استضافته الدولة عزز من ثقة أصحاب الهمم في أنفسهم و زاد من اهتمامهم بتطوير قدراتهم و مهاراتهم وإحساسهم باهتمام كل الجهات المعنية بهم.. و أشار إلى أن الإهتمام بأصحاب الهمم بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات مؤكدا أن إطلاق المبادرات الجديدة لايزال مستمرا دعم لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

و أكد أن دائرة تنمية المجتمع تجري سنويا استقصاء حول جودة الحياة يركز على مدى رضا الناس عن الخدمات المقدمة خاصة أصحاب الهمم وتم في هذا الصدد وضع استراتيجية تضم 30 مبادرة قسمت إلى 6 مجموعات كل منها تعمل بإستقلالية تامة على أن تقوم دائرة تنمية المجتمع بالتنسيق بينها حتى انجاز جميع أهدافها.

و أعرب معاليه عن تطلعه إلى اتمام مخرجاتها عام 2024 بهدف قطف ثمارها لصالح أصحاب الهمم .. مؤكدا أنه خلال كل فترة زمنية ستظهر المخرجات التي تم رسمها و اعتمادها من قبل الحكومة الرشيدة .. وأشاد بالقائمين على هذا المعرض الذي يوثق الإنجازات التي تحققت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز