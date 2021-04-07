حمد بن غانم يشيد بتنظيم مهرجان المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أشاد حمد بن غانم بن حمودة الظاهري، مالك الهجن المعروف، بالتنظيم الرائع والإعداد الطيب لمهرجان المرموم التراثي الذي شهد تجمعاً حافلاً لأبناء الوطن من شتى إمارات الدولة مع إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك الكرنفال البهيج الذي طوق أعناق الجميع بالفرح والسرور لمشاركتهم في درة ميادين سباقات الهجن، مما يعزز من وشائج المحبة وتوثيق عرى التعاون والتعارف.

وأوضح أن كرم الضيافة والحفاوة والاستقبال والجوائز القيمة التي رصدت أسهمت في نجاح المهرجان، وكما هو معروف أن ميدان المرموم دائماً في المقدمة يعلو ولا يعلى عليه، والشكر والتقدير للقائمين على أمره، ونتمنى لهم التوفيق.

وفي ختام حديثه عبر حمد بن غانم بن حمودة عن بالغ حزنه على فقيد البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي ترك فراغاً كبيراً في نفوس الجميع، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز