أغلى كؤوس الدراجات غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ترتيبات وتجهيزات إقامة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم المقرر إقامته غداً لمسافة 80 كم برعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بمضمار القدرة في سيح السلم بدبي، وهو آخر السباقات الرسمية في أجندة هذا العام.

يشارك في الحدث أندية الدراجات في الدولة، كما تم السماح بمشاركة فرق الهواة المواطنين، وحددت اللجنة الفنية المشرفة على السباق مشاركة 10 متسابقين لكل فريق من بينهم لاعب مقيم.

ورصد اتحاد الدراجات جوائز تكريمية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفردي والفرق، وجوائز للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى للفردي والفرق على مستوى فرق الهواة المواطنين، كما سيمنح كأس البطولة للنادي الفائز بالمركز الأول فرق، وكأس آخر للفريق الفائز بالمركز الأول للهواة المواطنين.

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