الجزيرة يكسب العين مرتين خلال 4 أيام بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

للمرة الثانية وخلال أربعة أيام يحقق فريق الجزيرة لكرة اليد فوزه على العين بدوري رجال اليد، الثلاثاء في لقاء الفريقين الذي أقيم بدار الزين لحساب الجولة التاسعة والمؤجلة من الدور الأول بدوري رجال اليد، ليؤكد فوزه في لقاء إياب المسابقة يوم الجمعة الماضي 31- 30.

وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة منحته المركز السادس وبفارق نقطة عن شباب الأهلي الخامس ونقطتين عن مليحة الرابع، وبفارق 4 نقاط عن النصر الثالث والعين الوصيف بفارق الأهداف عن النصر.

وبالتأكيد ستتغير مواقع العديد من الأندية وخاصة بمنطقة المقدمة خلال الجولتين الباقيتين بمشوارهما في البطولة، وكذلك تبادل المراكز خلال المنطقة الوسطى ومنهم الوصل ودبا الحصن والجزيرة إذا لم يتوفق في الجولتين المتبقيتين، والثبات بالمنطقة الأخيرة بين بني ياس والوحدة والظفرة، مع ثبات موقع الشارقة الذي اعلن عن نفسة بطلاً للموسم قبل ختام البطولة بجولتين.

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