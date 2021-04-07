تألق الهجن الإماراتية بأشواط الإنتاج في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أقيمت أمس فعاليات اليوم الرابع للمهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 في تحفة ميادين الهجن بالمرموم (ختامي المرموم) وخصصت لسن اليذاع لهجن أبناء القبائل بمشاركة نخبة المطايا لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها تحديات الرموز، والتي أقيمت على مدار 6 أشواط بواقع رمزين للمفتوح ورمزين للمحليات ومثلهما للإنتاج، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات في الفترة المسائية، وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز، وشهد اليوم الرابع تألق الهجن الإماراتية والقطرية في أشواط الإنتاج.

وانتزع محمد عتيق زيتون المهيري كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لليذاع البكار المفتوح بعد أن أبلت «العنود» بلاءً حسناً في أقوى الأشواط وتمكنت من الظفر بالصدارة في توقيت بلغ 8:53:9 دقائق، وتمكن شعار مرغم من الظفر ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بعد أن نجح «مهندس» المملوك لــ حمد راشد حمد غدير الكتبي في الحصول على صدارة الشوط الثالث في توقيت استثنائي بلغ 8:46:9 دقائق، وحصل ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لليذاع البكار المحليات بعد أن جاءت «عنابة» في المقدمة في الشوط الرئيس، وصعد شعار محمد حمد كردوس العامري إلى منصات التتويج عن طريق «متعب» الذي ظفر بالمركز الأول في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات .

وتألقت «مشهورة» المملوكة لمحمد سالم علي حمد الأنقح في الشوط الرئيس لليذاع البكار المفتوح للإنتاج واستحقت الحصول على الكأس الغالية ، وجاء «غرياف» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي ليضع بصمته في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المفتوح «إنتاج» ويهدي مالكه الناموس الغالي والبندقية .

رموز اليذاع للشيوخ

يتواصل المهرجان في يومه الخامس، إذ تقام صباح ومساء اليوم تحديات اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على 4 رموز مهمة لليذاع على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات وجميع الأشواط لمسافة 6 كيلومترات.

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