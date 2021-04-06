المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي عن عودة النشاط الرياضي، بأندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالفروع الثلاثة، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشرقية، اعتباراً من أول أبريل الجاري، وذلك للفئات السنية فوق 12 سنة ضمن التعاون الاستراتيجي مع مجلس الشارقة الرياضي.

وعبرت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بعودة الحياة للرياضة مجدداً وسط هذه الظروف الصحية العالمية، وأكدت أنه ثمرة تعاون إيجابي للغاية في ظل الشراكة المتميزة مع مجلس الشارقة الرياضي في هذا المجال.

وقالت: «هذه العودة ستكون بشروط تصل إلى 13 بنداً مهماً للغاية، ولا يسمح بممارسة النشاط الرياضي لمن هم دون سن الـ12 عاماً، مع ضرورة إجراء فحوصات (كوفيد- 19)، قبل عودة النشاط بحوالي 24 إلى 48 ساعة، ليس هذا فحسب، بل سيكون هناك إجراء فحص كورونا كل أسبوعين مرة».

وأوضحت: «سيتم توفير أجهزة لقياس حرارة العملاء والعاملين والمدربين والمشاركين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وعدم الدخول لأي شخص تزيد حرارته عن 37.5 درجة مئوية، مع عدم السماح بممارسة النشاط الرياضي إذا كان الشخص مصاباً بالسعال أو حرارة أو صعوبة التنفس أو نقص المناعة، وكل هذه الإجراءات بالتعاون مع لجنة الرصد والإجراءات الاحترازية بالمجلس».

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