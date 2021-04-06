رأس الخيمة ترحب بالمشاركين في بطولة بناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

رحب الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، بالمشاركين في بطولة رأس الخيمة «واوان» لبناء الأجسام التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة يومي 9 و10 أبريل الحالي في الصالة الرياضية «غوريلا جيم»، والتي تعد أغلى وأكبر بطولة بناء أجسام تنظم تحت إشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إمارة رأس الخيمة من ناحية جوائزها بدعم ورعاية سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية.

بطولة ومناسبة

وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي: سعداء لاستضافة رأس الخيمة هذه البطولة الكبيرة بجوائزها التي تصل لأكثر من 100 ألف دولار أمريكي، ونوعية اللاعبين الدوليين المشاركين بها خصوصاً وأنها تتزامن مع اختيار إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية للعامين 2020 و2021، ونتطلع إلى أن تحقق هذه البطولة أعلى درجات النجاح والمكاسب، خصوصاً وأن الهدف منها تعزيز النقلة النوعية التي تشهدها الرياضة الإماراتية في رياضة بناء الأجسام والفيزيك، بشكل خاص، ونتقدم بالشكر للشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأسرة بناء الأجسام في الإمارات والشكر موصول إلى عادل واوان الشمري رئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية لتنظيم هذه البطولة في رأس الخيمة وتخصيص جوائز تعد الأعلى على مستوى البطولات في الدولة.

احتضان

وأوضح رئيس الدائرة الاقتصادية قائلاً: «الجميع يدرك أن رأس الخيمة كانت دائماً ولا تزال مسرحاً لمختلف البطولات الرياضية القوية، وتحظى بالدعم والرعاية والاهتمام من جميع المؤسسات الخدمية في الإمارة لإنجاحها، وسيجد المشاركون في البطولة مكاناً رحباً لنجاحهم في مهامهم وفي الوقت نفسه نتطلع إلى تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من أجل الصحة والسلامة العامة، ونحن نقدر كل الجهود المبذولة للوصول للهدف السامي متمثلاً بالحفاظ على أبناء المجتمع وتوجيهه للطريق الصحيح، وأن تكون بطولة رأس الخيمة الحالية خطوة جديدة ومحطة إضافية لاستضافة بطولات مقبلة في بناء الأجسام واللياقة البدنية.

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