«إيفزا» تجدد رعايتها لبولو الحبتور

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن مارتين جي بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا» عن تجديد رعاية «إيفزا» لبطولات الحبتور للموسم المقبل 2021 /2022، وأيضاً رعاية فريق «مهرة»، مشيراً إلى أن فريق «إيفزا- مهرة» يشهد مرحلة البناء والتجديد الشامل الآن، وسيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد محترفين يمتلكون التصنيف العالي من الهانديكاب، كما سيتم شراء 40 حصاناً من الأرجنتين حتى يمكنه المنافسة بقوة في جميع البطولات، وخصوصاً كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأسي دبي الذهبية والفضية، إلى جانب العديد من ألقاب البطولات.

عناصر

كما أكد مارتين خلال تصريحات صحفية عزم «إيفز»ا تنظيم بطولة للاعبين واللاعبات المواطنين من منطلق واجب مجتمعي، تحتمه التقاليد العريقة لشركته، وستكون هناك حوافز تشجيعية للجميع، قائلاً: «سنفكر في المستقبل إقامة بطولات على صعيد منطقة الخليج»، موضحاً أن اللعبة استقطبت العديد من اللاعبين المواطنين وخصوصاً العناصر الشابة، وأكدوا حضوراً قوياً بساحات اللعبة.

مهرجانات شاملة

وقال مارتن إنه تم الاتفاق مع راشد ومحمد الحبتور على أن تتحول بطولات العام المقبل إلى مهرجانات شاملة، ولن تكون مقتصرة على مباريات البولو فقط، بل على عروض فنية «غنائية وموسيقية» وعروض تراثية وعروض أزياء لتستقطب كل شرائح المجتمع.

وعن تجربة العام الأول من الرعاية قال مارتين: «إنها أول مرة، وهو راض تماماً، وسعيد بهذه التجربة، وعلى قناعة كبيرة بالمردود، حيث استطاع أن يستقدم نحو 2000 شخص في 5 شهور، وهو عدد كبير في ظل ظروف الجائحة، منوهاً بأن الرياضة لغة مشتركة تفهمها كل الشعوب، بل وتحبها أيضاً وهي أفضل وسيلة للترويج والترويح معاً».

البنية التحتية

وأضاف: إن البنية التحتية التي تشهدها ملاعب البولو بدولة الإمارات تعد مفخرة، وتضاهي الأكبر عالمياً، وشكلت دافعاً لأبرز نجوم اللعبة عالمياً للوجود على أرض الإمارات والمشاركة في معظم الأنشطة والبطولات التي تقام على أرض الإمارات، ووجه الشكر للجميع على تعاونهم الجاد في إنجاح الموسم، وخص بالشكر عائلة الحبتور، بقيادة رجل الأعمال خلف الحبتور، ونجليه راشد ومحمد وأنجالهما.

تفاؤل بالمستقبل

وقال مارتين: «الأجواء الإيجابية التي خلقتها بطولات البولو لمحبي وعشاق اللعبة رغم الجائحة تدفعنا إلى بذل جهود أكبر، والاستعداد القوي للموسم الجديد من الآن، والذي نسعى لجعله استثنائياً، من حيث الكم بعدد البطولات، والنوع من حيث اللاعبين وتصنيفاتهم، إلى جانب الحوافز التشجيعية للاعبين والجماهير، والتي تتوافق مع الفعاليات المصاحبة والمتنوعة، التي ستقام على هامش البطولات، والتي ترسم البهجة والسرور على الجميع».

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