كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

المصدر: يونهاب

أعلنت كوريا الشمالية أنها أقرت عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المخطط تنظيمها في يوليو المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت ذلك جمعية هيئة "جوسون للرياضة" في موقعها الإلكتروني اليوم، قائلة: "أقرت لجنة الأولمبياد الكورية الشمالية في جلستها العامة عدم المشاركة في الدورة الـ32 للألعاب الأولمبية وفقا لمبادرة أعضاء اللجنة ومن أجل حماية اللاعبين من ألازمة الصحية العالمية الناجمة عن الفيروس الخبيث.

وانعقدت الجلسة عبر اجتماع الفيديو يوم 25 من الشهر الماضي. ولم تعلن كوريا الشمالية في وقتها هذا القرار، بينما أفادت وسائل إعلامها بانعقاد الجلسة.

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