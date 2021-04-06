إقبال كبير على المشاركة في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تشهد النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، إقبالًا كبيراً على التسجيل للمشاركة في منافسات الجري والدراجات الهوائية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ونظرًا لهذا الإقبال الكبير، فقد تم تمديد فترة تنظيم منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً لتقام على ثلاثة أيام من 22 إلى 24 الجاري، كما تم تمديد فترة تنظيم سباق الجري ليقام على يومين حيث يقام سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباقي الجري والدراجات الهوائية حتى يوم السبت المقبل، أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة.

وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق ، ويتضمن الجري ، سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات.

وتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل تنس أمس، وسيتم في هذه البطولة تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخرًا، وتتضمن البطولة 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال والفئتان البرونزيتان للرجال والسيدات والفئة الدولية، ويسمح في الفئة الذهبية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري «أ و ب» فقط على المستوى المحلي وستقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية التي ستقام بنظام خروج المهزوم.

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