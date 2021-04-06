نجاح كبير لبطولة عجمان لبناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدداً من الفائزين في بطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك والتي اختتمت أول من أمس ، بحضور الدكتور عادل فهيم، المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام، وعلي بن حيدر نائب مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام وسعود الجسمي ممثلاً عن هيئة تنمية السياحة في عجمان . وأقيمت البطولة بنظام التحكيم الإلكتروني .

تهنئة وشكر

وعبر الشيخ عبد الله الشرقي عن سعادته للتميز بإخراج البطولة بشكل مميز والمستويات المتطورة التي قدمها اللاعبون ومؤكداً أن البطولة عكست النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات وأنها تميزت بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ومثنياً على دعم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام مما أسهم بنجاح مميز، ووصف الشيخ عبد الله الشرقي دعم ورعاية هيئة تنمية سياحة عجمان للبطولة يعكس أهمية الشراكات بين اتحاد بناء الأجسام والجهات الوطنية لمزيد من النجاح في العمل الرياضي.

إجادة

من ناحيته أكد الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أن اللجنة المنظمة أجادت بشكل رائع بتطبيق التسجيل والتحكيم الإلكتروني والذي أسفر عن مكاسب مميزة للرياضة ذات الجماهيرية العالية ويساهم بمواصلة تقدمها للأمام وبخصوص منح أربع بطاقات دولية للاحتراف، وأوضح فهيم أن ذلك يندرج ضمن التعاون مع اتحاد الإمارات للعبة ومنوهاً إلى أن الاستعدادات التي سبقت انطلاق البطولة والجهود المبذولة كانت توحي أنها ستكون بطولة مميزة من كافة النواحي .

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