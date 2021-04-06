رأس الخيمة تحتضن «عالمية الألعاب الهوائية»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

يعقد مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة وممثلون عن منظمة الشبكة الرياضية الدولية مؤتمراً صحفياً غداً في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا برأس الخيمة، للإعلان عن استضافة الغرفة لبطولة العالم للرياضات الهوائية، والتي ستقام في إمارة رأس الخيمة لأول مرة، خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ويشارك في البطولة أكثر من 28 دولة عربية وأوروبية.



وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن المؤتمر الصحفي سيعقد بحضور مسؤولين من منظمة الشبكة الرياضية وكل وسائل الإعلام للإعلان عن كافة تفاصيل إقامة البطولة، وعن دعم ورعاية الراعي الرسمي للبطولة وتفاصيل الدول المشاركة.



وحرص مركز رأس الخيمة للمعارض خلال الأعوام الماضية على إطلاق البطولات الرياضية والترفيهية، ومنها: معرض ومهرجان الدراجات النارية الذي استهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والرياضي للدراجات النارية .







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