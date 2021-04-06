شباب الأهلي يعزز فريق كرة اليد

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

أكد محمد شريف عبد الله مشرف الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي أن مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي برئاسة اللواء محمد أحمد المري، قد وجه بالتحضير الجيد للفوز ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي، وأضاف: تحضيراً للبطولة تم تجديد دماء الفريق بلاعبين اثنين بفئتي المحترف والمقيم، حيث تم التعاقد مع جاسم قصاب لاعب المنتخب العراقي بديلاً عن المحترف الصربي جوجيك ايجو، كما تم التعاقد مع نعيم زهير لاعب المنتخب الجزائري سابقاً ونادي سكيكدة ليحل بديلاً للاعب السابق بصفة المقيم التونسي أشرف السعفي.

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