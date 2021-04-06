3 ذهبيات للوكاس في بطولة حمدان بن راشد للريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلق الفرنسي لوكاس مازور بطل العالم ب 3 ذهبيات الفردي رجال والزوجي رجال والزوجي المختلط في نهائي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شارك فيها 127 لاعبا ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة.

ووجه نجم مسك ختام هذا الحدث العالمي إنذاراً شديد اللهجة من دبي إلى منافسيه في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية «طوكيو» في أغسطس المقبل بعد أن حطم الأرقام القياسية للمسابقات الثلاث مؤكداً استعداده لخوض التحدي البارالمبي المقبل بعد أن جهزته دبي لطوكيو وخصوصاً أن اللاعب لم يتأثر بالتوقف الإجباري للعبة الريشة الطائرة الذي استمر لمدة 14 شهراً قياساً على ما قدمه في الأدوار المختلفة للبطولة.

وكان لوكاس بطل العالم قد فاز بذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019.

وأهدت المصرية شيماء سامي جابر التي شاركت في هذا الحدث العالمي على حسابها الخاص العرب الميدالية الوحيدة حينما حصدت برونزية الزوجي المختلط فئة «wh1».

وكان الختام قد شهد تكريم الحكام الدوليين الذين شاركوا في تحكيم البطولة بقيادة البلجيكي جولين الحكم العام.

رسالة إلى العالم

من ناحيته أعرب ماجد العصيمي مدير الحدث عن سعادته بنجاح هذه البطولة الاستثنائية التي حملت اسماً غالياً على قلوب الجميع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، مبيناً انه على الرغم من هذه «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العالم وأدت إلى إيقاف نشاط «أصحاب الهمم» إلا أن القيادة الرشيدة كانت سبباً رئيسياً في عودة النشاط لهذه الفئة بإقامة بطولة الريشة الطائرة البارالمبية التي تعد الأولى على مستوى العالم لتصل الرسالة إلى العالم بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها وفق إجراءات احترازية عالية المعايير بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لأن الإمارات ودبي تعشقان التحدي.

وقال: لمسنا السعادة والفرح في وجوه الوفود واللاعبين الذين شاركوا في هذا الحدث العالمي المهم مما يضاعف من مسؤولية جميع فرق العمل لمواصلة مسيرة العطاء وفق النهج المرسوم لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

من جانبه أعرب البطل الفرنسي لوكاس مازور عن فخره واعتزازه بالتواجد في نسخة دبي للعام الثالث خصوصاً في هذه البطولة الاستثنائية مشيراً إلى أنه يحب الإمارات ودبي ويحرص على المشاركة في بطولاتها.

ووصف لوكاس تنظيم البطولة بالاحترافي مشيداً بجهود اللجنة المنظمة مؤكداً أن حصوله على 3 ميداليات ذهبية يعد مؤشراً جيداً للمشاركة في«بارالمبية طوكيو».

وقالت البطلة شيماء سامي جابر: تخطيت كل صعاب شلل الأطفال بالرياضة لأحقق العديد من الألقاب وخصوصاً إنني بطلة أفريقيا لأنجح في الوصول إلى منصات التتويج في هذه البطولة الاستثنائية.

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