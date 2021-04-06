منتخب الجودو في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق اليوم بمدينة بيشكيك في قرغيزستان، بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، ويمثل منتخبنا بالبطولة فيكتور سكرتوف في وزن 73 كغم، وايفان ريمارينكو في وزن 100 كغم ويشرف عليهما المدرب المولدوفي باكال فياسيسلاف.

يشارك في البطولة 216 لاعباً ولاعبة، من 30 دولة، من بينهم 27 لاعباً ولاعبة من 9 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والأردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وسوريا، واليمن، ويتضمن برنامج المنتخب المشاركة في بطولة العالم في بودابيست، يونيو المقبل، ويشارك فيها سكرتوف، و ريمارينكو في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

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