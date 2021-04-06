عبيد الحمادي بطل كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نال عبيد الحمادي، من نادي الشارقة، الميدالية الذهبية في رماية القوس الأولمبي لفئة الرجال، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، كما حصدت مها الحوسني لاعبة الشارقة الرياضي للمرأة، الميدالية الذهبية في فئة القوس الأولمبي للسيدات، كما تفوق نادي الحمرية في فئة القوس الأولمبي للشباب، بحصول لاعبيه بالمركز الثلاثة الأولى، وهم: عبد الرحمن وميض بالمركز الأول، ورحمة الشامسي بالمركز الثاني، ومحمد السركال بالمركز الثالث.

في حين، نال غلام رحيمي من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول في فئة رجال قوس مركب لأصحاب الهمم. وسيطر لاعبو نادي «دبي آرتشري» على المراكز الأولى في فئة القوس المركب رجال، وحقق المركز الأول جاكوبز شيبيرس، وجاء ثانياً توبي جاكوب .

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