شعار عام الخمسين يزين ميداليات «دبي الرياضي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة تتزين بشعار عام الخمسين، سيتم منحها إلى المشاركين في المنافسات والبطولات الرياضية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات وتزامناً مع انطلاق «عام الخمسين» رسمياً اليوم.

واعتاد مجلس دبي الرياضي، إصدار ميداليات رياضية تحمل صوراً تذكارية لأبرز المناسبات والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي، ومن أبرزها ميدالية تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول، والتي أصدرها المجلس تقديراً لحماة الوطن من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني الذين تصدوا لجائحة «كوفيد 19».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز