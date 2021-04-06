حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بميدان المرموم، تحديات رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن ثالث أيام المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة، كما تابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي توج الفائزين بالرموز، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وحققت هجن الرئاسة ثلاثية عن طريق «النهضة»، بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، وحصدت كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح، في زمن 7:12:6 دقائق، و«سمحة» بقيادة المضمر علي الوهيبي، وحصدت كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات، في 7:18:2 دقائق، فيما أحرزت «المسك» بندقية اللقايا الجعدان المحليات، بقيادة محمد بن زيتون المهيري، في 7:19:0 دقائق، وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي في ثاني الأشواط للقايا الجعدان المفتوح، وحققت «مواجه»، بقيادة محمد العطية، قمة الشوط في 7:12:4 دقائق.

الفترة الصباحية

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات أشواط السيارات لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة للمطايا، من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وفازت «هملولة» بشعار هجن الرئاسة، وبقيادة علي الوهيبي، بناموس الشوط الأول للقايا البكار، في 7:26:2 دقائق.

وقاد المضمر غيّاث الهلالي «شاهين»، لتحقيق الناموس لهجن «العاصفة»، في ثاني الأشواط للقايا الجعدان، في 7:26:3 دقائق، وظفرت هجن الرئاسة بلقب الشوط الثالث للقايا البكار، عن طريق «شواهين»، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، في 7:25:8 دقائق، وظفر «شاهين» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، بلقب الشوط الإنتاج الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج، في 7:32:1 دقائق.

وتقام اليوم تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، على كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، على مدار 6 أشواط، بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط المحليات، بالإضافة إلى رمزي الإنتاج، كما يقام بالفترة المسائية، 12 شوطاً للسيارات، والفترة الصباحية 24 شوطاً، (8 أشواط للإنتاج «سيارات»، و10 أشواط للمحليات والمهجنات «سيارات»، و6 أشواط نقدية).

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