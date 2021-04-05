تكريم «دبي البحري» للمساهمة في إنجاح «الرجل الحديدي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من اللجنة المنظمة لبطولة دبي للرجل الحديدي 2021 والتي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي في جميرا وجرت أحداثها الشهر الماضي بمشاركة عالمية كبيرة.

وجاء التكريم لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديراً للمساهمة الدائمة من النادي في إنجاح الحدث والذي تجدد هذا العام من خلال تقديم الدعم اللوجستي في المراحل الخاصة بالسباق والذي امتد لمسافة 1.7 كلم في شاطئ أم سقيم.

وتسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدرع التكريمية من إسماعيل الجسمي مدير مسار السباحة وعبدالله يوسف الأملح مساعد المدير وذلك في مقر النادي.

وأشاد محمد عبدالله حارب بالتعاون القائم بين النادي واللجنة المنظمة للحدث مشيراً إلى أن النادي درج على تقديم يد العون للجنة في إنجاح الفعاليات تماشياً مع توجهات النادي في إنجاح كل الفعاليات وتوفير كافة المعينات لكل الجهات الراغبة في الاستفادة من خدمات النادي سعياً وراء تحقيق المصلحة العامة ومنها إنجاح الفعاليات المجتمعية.

من جانبه قال إسماعيل الجسمي مدير مسار السباحة في بطولة دبي للرجل الحديدي إن كل الدوائر الحكومية والجهات المسؤولة في إمارة دبي عملت معاً لإنجاح الحدث الكبير ومن بينها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي شاركنا في تنفيذ مسار السباق في المرحلة الأولى، متمنياً أن يستمر التعاون في المستقبل لما فيه الفائدة للجميع.

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