الشارقة يضع الكأس الغالية في «سلة الإنجازات»

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

توّج الشارقة بلقبه التاسع في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بعد 11 سنة من آخر لقب له في البطولة الأغلى، وجاء الفوز بعد «ريمونتادا» قوية قبل 3 ثوانٍ من نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية أمام شباب الأهلي ثم حسمها الشارقة في الوقت الإضافي لصالحه بفارق نقطتين «باسكت واحد».

وبعد المباراة، هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، فريق الشارقة باللقب وتمنى حظاً أوفر لشباب الأهلي وأشاد بالمستوى القوي للفريقين، كما حرص القرقاوي على توجيه الشكر للشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء على رعايته وحضوره للمباراة النهائية.

إهداء الكأس الغالية

وأهدى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع ورئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان الإنجاز الكبير بحصد أغلى الكؤوس، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وإلى حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على دعم سموهم اللامحدود لأبنائهم في نادي الشارقة.

40 عاماً

من جهته، أعرب عبد الحميد إبراهيم مدرب الشارقة، عن سعادته بالفوز وعبر عن شكره لإدارة نادي الشارقة على توفير متطلبات النجاح للفريق، وشكر اللاعبين على روحهم العالية وتركيزهم لآخر لحظات المباراة، كما تقدم إبراهيم بالشكر لنادي خورفكان ولاتحاد كرة السلة على الأجواء الرائعة والاهتمام الإعلامي بنهائي الكأس والتي ذكرته بأول نهائي خاضه كلاعب مع الوحدة عام 1981، حيث لم يرَ هذا الزخم الإعلامي من قبل.

ضمت قائمة أبطال أغلى الكؤوس للموسم 2021 نجوم قلعة الملك، كلاً من: القائد، جاسم محمد جابر، وحميد هاشل سعيد، ومحمود وسيم محمود، وعمر خالد العامري، وراشد ناصر الزعابي، ومبارك خليفة خلفان، ويونس خميس، وسعيد عاشور، ومحمد محمود أسد، والمحترفين، مايكل جيمس، وتايلور ويلكرسون، واللاعب المقيم آرستيد ميندي، والناشئ يوسف وسيم محمود، ومحمد عبد الرحمن محمد.

وإدارياً.. رئيس الإدارة محمد عبيد الحصان، ومشرف اللعبة، عدنان محمد الخيال، ومدير الفريق محمد صالح محمد آل علي، وإداري الفريق حمد صالح محمد آل علي، المدير الفني عبد الحميد إبراهيم الحوسني، ومساعدي المدرب، حسين نبيل حسين غلوم، وبدر إبراهيم المرزوقي، ومحمد لؤي الملقي، وصبري محمد حسن، وأخصائيي العلاج، نبيل جاسم جميل، وبيرنلي جابلا، وعامل المهمات بخش محمود.

19

هذا الإنجاز يعتبر اللقب الـ19 في تاريخ فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة، وهو الكأس التاسعة للفريق منذ آخر بطولة كأس رئيس الدولة حققها موسم 2009 ـ 2010، بالإضافة إلى 7 ألقاب للدوري، ولقبين للسوبر، وكأس الاتحاد للمواطنين.

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