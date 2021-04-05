«نجوم العرب» يمثل الإمارات في «بروغيتو نيمار جونيور»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج فريق «نجوم العرب» ببطولة ريد بول «نيمار» البرازيل المفتوحة لكرة القدم للسيدات، والتي أقيمت على ملاعب مشروع الجادة بالشارقة، بعد الفوز على فريق خورفكان بنهائي البطولة بثلاثية نظيفة، ومن المقرر أن يمثل الفريق الإمارات في بطولة «بروغيتو نيمار جونيور» في برايا غراندي، التي ستقام في البرازيل أغسطس المقبل.

وقادت الفريق كلاعبة ومديرة فنية المصرية أمل فؤاد.

وشارك مع فريق نجوم العرب عدد من اللاعبات المتميزات مثل إيمان الطرودي، وصابرين ماماي، وجيهان السيد وهدير مجدي، ودينا جريني، وسعديه ليثي.

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