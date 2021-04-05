دولة في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مشاركة أكثر من 80 دولة في النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تنطلق غداً وتستمر لمدة 4 أيام بمشاركة ألفي لاعب ولاعبة، حرصوا على التواجد والمشاركة في أهم حدث عالمي لرياضة النبلاء.

وأكد الاتحاد الإماراتي قبل ساعات من موعد انطلاق البطولة عن اكتمال كل الترتيبات للنسخة الاستثنائية التي تقام بنظام «الفقاعة الطبية» حرصاً على سلامة الجميع واستمرار البطولة دون توقف في ظل ظروف الجائحة العالمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد أمس بمشاركة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لتطوير القطاع الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي والمقدم سعود الجنيبي ممثل وزارة الداخلية، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية وأميرة المحرمي مدير برنامج أوسس التطوعي.

واستهل محمد سالم الظاهري المؤتمر، مرحباً بضيوف الدولة من مختلف دول العالم، ومقدماً شكره للقيادة الرشيدة، ذاكراً أن توجيهات أصحاب السمو الشيوخ مكنت الدولة من النجاح في مواجهة كورونا، وأكد الظاهري تقديره لـ«خط الدفاع الأول» والجهود التي بذلها طوال فترة الجائحة، مبيناً أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو سيقوم بتكريمه على هامش البطولة.

وذكر الظاهري أن افتتاح البطولة يتزامن مع انطلاق خمسينية تأسيس الدولة، مؤكداً أن ذلك يفرض عليهم استذكار رحلة الخمسين عاماً الماضية والإنجازات العديدة التي تحققت خلالها والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لمواصلة رحلة الإنجازات.

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وقال فهد الشامسي إن الاتحاد أغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة مبكراً بعد أن بلغ العدد ألفي لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 80 دولة أبرزها البرازيل، روسيا، إسرائيل، كازاخستان وغيرها، وأضاف: كنا نأمل أن نستقبل المزيد لكن ظروف الجائحة فرضت الاكتفاء بالعدد المذكور لتوفير أفضل معايير السلامة وبالتعاون مع الشركاء وفرض البروتوكول الطبي الذي سيكون بنظام الفقاعة الطبية، لضمان استمرارية البطولة.

وأكد فهد الشامسي أن البطولة ستقام دون جمهور في العام الحالي، مشيراً إلى أن الوضع الصحي لا يسمح بحضور الجمهور بسبب العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين حتى يتم الالتزام بالتباعد والضوابط الصحية.

وأشار الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيستو أن البطولة في التوقيت الحالي تعتبر رسالة مهمة من الإمارات للعالم أن الدولة قادرة على تنظيم أكبر البطولات، وأضاف: أيضاً البطولة تؤكد ثقة العالم وإيمانه بقدرات أبناء الإمارات بدليل حرصهم على المشاركة في البطولة بأعداد كبيرة لأنهم يعلمون أن فريق العمل الإماراتي بما يتوفر لديهم من خبرات احترافية قادر على تنظيم النسخة الاستثنائية على أفضل ما يكون.

رسالة للعالم

بدوره قال طلال الهاشمي إن البطولة تعتبر أكبر وأهم حدث على مستوى اللعبة في العالم، وإنها رسالة تثبت من خلالها الإمارات بأنها قادرة بإذن الله على تجاوز كل التحديات ومواصلة النهضة الشاملة على الصعد كافة ومنها الجانب الرياضي.

تعاون الشركاء

وعبّر الشركاء عن حرصهم على التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجتيسو لتقديم نسخة ناجحة من البطولة العالمية، وقال سعود الجنيبي إن وزارة الداخلية تدعم الاتحاد لتنظيم البطولة وإنهم على قناعة بتحقيق النجاح الذي يبرهن على تميز الإمارات.

وأكد راشد القبيسي أن آفاق الإسلامية للتمويل تتشرف بأن تكون جزءاً من الحدث العالمي المهم عبر الشراكة مع الاتحاد الإماراتي ودعم كل التوجيهات الحكومية، بينما أكدت أميرة المحرمي جاهزية المتطوعين والمتطوعات للبطولة وإضافة أبعاد جديدة للتنظيم وتطبيق البروتوكول الصحي على الوجه الأمثل.

هدية الدولة

وكشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن توفير لقاح «كوفيد 19» لكل الراغبين من ضيوف الدولة المشاركين في البطولة، مواصلة لنهج الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية للعالم أجمع.

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